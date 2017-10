Khó đấy, Sampdoria!

Gợi ý của chuyên gia Trận Red Bull Salzburg – Hapoel Tel Aviv Trong những năm qua, Red Bull Salzburg đã được đầu tư khoảng 50 triệu euro nhằm thực hiện mục tiêu có mặt tại vòng bảng Champions League. Họ luôn thi đấu rất tốt trên sân nhà với sức tấn công mạnh mẽ. Dù vậy, khả năng phòng ngự của Red Bull Salzburg là không thật sự chắc chắn. Do đó, chọn tài với tỷ lệ 2-2,5 trái.



Trang wincomparator dự đoán khả năng thắng trận của Red Bull Salzburg là 51%, khả năng thắng của Hapoel Tel Aviv là 22%, khả năng hòa là 27%. Trận Basel – Sheriff Basel có nhiều kinh nghiệm tại đấu trường châu Âu hơn so với đối thủ đến từ Moldova. Bên cạnh đó, họ còn có lợi thế sân nhà trong trận này. Tuy nhiên, Sheriff không phải là một đối thủ dễ chơi. Điều này thể hiện ở vòng đấu bảng Europa League mùa giải vừa qua, Basel khó có thể giành chiến thắng với cách biệt cao. Do đó, chọn xỉu với tỷ lệ 2,5 trái.



Trang wincomparator dự đoán khả năng thắng của Basel là 67%, khả năng thắng của Sheriff là 12%, khả năng hòa là 21%. Trận Partizan Belgrade – Anderlecht Đây sẽ là một trận đấu khó khăn với cả hai đội khi lực lượng và đẳng cấp không quá chênh lệch. Partizan có lợi thế sân nhà nhưng Anderlecht lại dày dạn kinh nghiệm ở châu Âu hơn. Do đó, chọn xỉu với tỷ lệ 2-2,5 trái.



Trang wincomparator dự đoán khả năng thắng của Partizan là 36%, khả năng thắng của Anderlecht là 36%, khả năng hòa là 28%. Trận Sporting Braga – Sevilla Đây là một cặp đấu mà Sevilla được đánh giá cao hơn một chút nhờ vào lực lượng đồng đều. Họ vừa vượt qua Barcelona trong trận lượt đi siêu cúp TBN với tỷ số 3-1. Tuy nhiên, Braga cũng là một đối thủ đáng gờm. Ở vòng sơ loại, trên sân nhà, đội bóng Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng 3-0 trước Celtic. Do vậy, chọn tài với tỷ lệ 2 trái. Trận Werder Bremen – Sampdoria Nếu xét về mọi phương diện, đây là cặp đấu đáng chú ý nhất ở vòng play-off Champions League năm nay. Có điều đáng chú ý là chưa có đội bóng Ý nào chiến thắng trên sân của Bremen. Thế nhưng, khả năng tấn công của Sampdoria rất đáng chú ý khi trên hàng công họ có Cassano. Do đó, chọn tài với tỷ lệ 2,5 trái. H.L (Theo Bettingpro.com)