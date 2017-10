Khó lòng về đầy túi

Đến làm khách trên sân Old Trafford của M.U ở vòng 36 Premier League diễn ra vào đêm nay, Chelsea khó lòng ra về với cả 3 điểm trong túi.

Cách đây vài mùa bóng, mỗi khi M.U và Chelsea gặp nhau ở những vòng đấu cuối cùng như mùa này thì đó thường là trận đấu quyết định tranh ngôi vô địch, hay ít nhất cũng là trận mà kẻ thắng sẽ có nhiều cơ hội lên ngôi hơn vào cuối mùa. Thế nhưng lần này, cuộc đọ sức giữa họ vào đêm nay sẽ không còn mang những ý nghĩa như thế, khi “Quỷ đỏ” đã chính thức đăng quang trong lúc “The Blues” chỉ còn có thể nghĩ đến một suất vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới.



Chelsea (trái) sẽ không thể đá bại M.U ngay tại sân Old Trafford - Ảnh: AFP

Chính vì thế, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ lọt vào trận chung kết Europa League bằng chiến thắng 3-1 trước Basel hồi giữa tuần, đây chính là lúc để Chelsea tập trung toàn lực cho Premier League nhằm giữ vững vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, trước sự bám đuổi quyết liệt của Arsenal và Tottenham.

Điều thuận lợi cho Chelsea là ngoài sự vắng mặt dài hạn của Romeu, các cầu thủ chấn thương đều đã hoàn toàn bình phục. Tuy nhiên, do còn phải chuẩn bị cho cuộc quyết đấu với Tottenham vào giữa tuần này nên ông Benitez vẫn cần có những toan tính nhất định về mặt nhân sự. Chẳng hạn, Ba sẽ đón tiếp M.U còn Torres để dành cho trận gặp Tottenham, Mata sẽ trở lại đội hình xuất phát sau khi vắng mặt ở trận gặp Basel nên Ramires phải quay trở về vai trò tiền vệ phòng ngự, đẩy Lampard lên băng ghế dự bị.

Thế nhưng, dù có ra quân với đội hình nào thì Chelsea vẫn chỉ có một mục tiêu: giành trọn 3 điểm tại Old Trafford để củng cố ngôi thứ ba trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, dù M.U đã về đích trước thời hạn thì họ vẫn không có ý định buông xuôi, bởi đây là trận đấu vì danh dự và đồng thời cũng là dịp để trả lại món nợ bị Chelsea loại ở cả Capital One Cup lẫn Cúp FA trong mùa này. Do vậy, những cầu thủ vừa mới bình phục như Vidic, Scholes… có thể sẽ xuất trận bên cạnh những cầu thủ đang có phong độ tốt nhất của M.U.

Mặt khác, với 25 bàn thắng trong tay, Van Persie vẫn còn muốn vươn đến cột mốc 30 bàn như mùa trước, đồng thời trở thành cầu thủ thứ ba, sau Shearer và Hasselbaink đoạt ngôi Vua phá lưới dưới hai màu áo khác nhau trong kỷ nguyên Premier League. Thế nhưng, dù không buông và Van Persie có thể ghi bàn thì M.U cũng khó lòng giành được chiến thắng trước quyết tâm của Chelsea. Do vậy, sẽ giống như trận Arsenal - M.U một tuần trước đó, trận này nhiều khả năng sẽ kết thúc với tỷ số hòa.

Trần Tôn

