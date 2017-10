Khoảng cách tối thiểu

Chelsea vẫn chưa thể san bằng cách biệt 1 điểm với M.U trong lúc AS Roma chỉ còn kém Inter một khoảng cách tương tự sau khi đánh bại chính đối thủ này.

Bốn bàn thắng của Lampard, trong đó có hai quả phạt đền, đã giúp Chelsea đè bẹp Aston Villa 7-1 và tạm thời chiếm ngôi đầu bảng Premier League trong khi chờ đợi kết quả của trận Bolton - M.U diễn ra ngay sau đó. Và khi trận đấu này kết thúc với chiến thắng 4-0 thuộc về “Quỷ đỏ”, “The Blues” đã phải trả lại ngôi đầu bảng cho đối thủ này với 1 điểm kém hơn.

Ngược lại, AS Roma chưa bao giờ có vinh dự leo lên ngôi đầu bảng Serie A trong mùa này nhưng họ đã làm được một điều mà cả nước Ý chờ đợi là đánh bại Inter (2-1) để rút ngắn khoảng cách điểm số xuống mức tối thiểu trong cuộc đua giành Scudetto. Đó chính là sự khác biệt lớn nhất giữa Premier League và Serie A kể từ đầu năm 2010. Bởi trong lúc M.U, Chelsea và Arsenal cứ thay phiên nhau dẫn đầu ở nước Anh thì những kẻ thách thức ở Serie A như AS Roma và Milan chỉ có thể làm được mỗi một việc là thu hẹp dần khoảng cách với Inter.

Tuy nhiên, không loại trừ khả năng trận thắng 2-1 của AS Roma trước Inter vào rạng sáng qua có thể mở ra một bước ngoặt lịch sử cho Serie A trong việc kết thúc thời kỳ thống trị của “Nerazzurri”. Kể từ cuối tháng 10.2009 đến nay, AS Roma đã trải qua 21 trận bất bại liên tục ở Serie A và họ không hề thua kém Inter trong cuộc đối đầu trực tiếp vào rạng sáng qua. Mặc cho Inter cầm bóng nhiều hơn (62% so với 38%), Roma chỉ chú trọng vào tính hiệu quả. Kể cả khi đội trưởng Totti phải ngồi trên ghế dự bị thì Roma vẫn là đội mở tỷ số trước (De Rossi, phút 17) và vươn lên dẫn 2-1 (Toni, phút 72) chỉ 6 phút sau bàn thắng san bằng cách biệt 1-1 của Milito.

Inter xuất quân với sơ đồ 4-3-1-2 rồi sau đó chuyển sang 4-2-1-3 khi Pandev được tung vào sân ở phút 59. Sơ đồ từng giúp Inter đánh bại Chelsea này đã phát huy hiệu quả với bàn thắng của Milito, nhưng đó lại là tất cả những gì mà “Nerazzurri” có thể làm được trước khi phải hứng chịu thất bại. Ông Mourinho có thể đổ lỗi cho việc thiếu may mắn khi cú đánh đầu của Samuel dội xà ở phút 42 và hai cú dứt điểm của Milito (phút 48, 90) cũng tìm đến xà và cột nhưng rõ ràng thủ môn Julio Cesar đã có lỗi ở bàn thua đầu tiên và nếu trọng tài bắt lỗi việt vị 3 cầu thủ trong tình huống dẫn đến pha ghi bàn của Milito thì Inter làm gì có được bàn thắng an ủi.

Dù vẫn giữ được ngôi đầu bảng nhưng Inter đã không thể vượt qua được sức ép mà Roma đang từng bước tạo nên trong cuộc đua giành Scudetto. Ngược lại, M.U đã giải tỏa sức ép mà Chelsea dồn lên vai họ một cách không thể tuyệt vời hơn. Như thường lệ, M.U vẫn rất vất vả trong hiệp 1, trước khi hủy diệt đối thủ trong hiệp 2. Tuy Rooney vắng mặt nhưng Berbatov đã làm thay phần việc ghi bàn của anh với một cú đúp ở phút 69, 78 và Gibson ấn định tỷ số chung cuộc 4-0 ở phút 82. Trước đó, trong hiệp 1, hậu vệ Samuel của Bolton đã giúp M.U vượt lên dẫn trước bằng cú đá phản lưới nhà ở phút 38 sau đường chuyền của Giggs. Bảo vệ được ngôi đầu bảng nhưng M.U cũng chưa thể yên tâm khi chứng kiến Chelsea hủy diệt Aston Villa mà không cần có Drogba trong đội hình.

Cuộc đua giành ngôi vô địch ở Premier League và Serie A mùa này chắc chắn sẽ rất khốc liệt và hấp dẫn bởi cái khoảng cách tối thiểu đó luôn có thể bị san bằng hoặc vượt qua bất kỳ lúc nào.

Trần Tôn