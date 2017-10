Oscar, Vidal và Quagliarella đều tận dụng rất tốt khoảng trống mà họ có được để ghi bàn trong trận hòa 2-2 giữa Chelsea và Juventus.

Ghi được hai bàn chỉ trong vòng có 2 phút, sau hơn nửa tiếng đồng hồ thi đấu, Chelsea tưởng như đã đè bẹp được tinh thần chiến đấu của Juventus. Thế nhưng, đội khách đã phản ứng một cách rất tuyệt vời để giành được một điểm.

Chelsea xuất phát với sơ đồ 4-2-3-1 trong lúc Juventus vẫn trung thành với 3-5-2. Thoạt nhìn, tưởng như lối chơi của họ rất chặt chẽ nhưng thật ra đã xuất hiện những khoảng trống chết người nơi hàng phòng ngự. Tất nhiên, Juventus đã thành công trong việc vô hiệu hóa Torres bằng 3 trung vệ nhưng chính điều đó đã khiến họ phần nào buông lỏng Oscar, dù trên thực tế Pirlo đảm nhận việc “bắt” cầu thủ dẫn dắt lối chơi của Chelsea, cũng giống như hai cặp đối thủ khác ở khu vực giữa sân là Lampard - Vidal và Mikel - Marchisio.



Nhờ vậy, ở phút 31, Oscar đã có đủ khoảng trống bên ngoài khu vực 16 m 50 để tung ra cú sút khiến cái chân của Bonucci vô tình thay đổi hướng bóng làm thủ môn Buffon bó tay. Đó là bàn thắng khá bất ngờ của Chelsea trong hoàn cảnh họ đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Buffon. Hai phút sau đó, cũng chính Oscar nhân đôi cách biệt cho Chelsea. Thế nhưng lần này Oscar tự tạo ra khoảng trống cho mình bằng cú chạm bóng tinh tế làm lố đà các hậu vệ của Juventus, trước khi tung cú dứt điểm vào góc cao khung thành, khiến mọi nỗ lực cản phá của Buffon đều không thành.

Dù dẫn trước hai bàn nhưng Chelsea không hề có ý định chơi phòng thủ để bảo toàn tỷ số. Đó chính là điều khác biệt tích cực so với lối chơi của họ ở mùa trước tại Champions League. Thế nhưng, do hàng thủ có vấn đề, đặc biệt là trong việc giăng bẫy việt vị, Chelsea đã để vuột mất chiến thắng. Nếu như bàn gỡ 1-2 của Vidal ở phút 38 do chính cầu thủ này tạo ra khoảng trống bằng cách đẩy bóng đi một nhịp rồi tung cú sút, thì trong tình huống dẫn đến bàn thắng san bằng tỷ số 2-2 của Quagliarella ở phút 80, bẫy việt vị không thành công của Chelsea đã mở ra khoảng trống mênh mông cho cầu thủ này đối mặt với thủ môn Cech.

Để vuột mất chiến thắng, Chelsea đã bắt đầu cảm thấy sức ép đè nặng lên đôi chân của họ trong mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch Champions League.

Kết quả các trận còn lại Bảng H, M.U thắng Galatasaray 1-0 do Carrick ghi. Sau trận HLV Fatih Terim của Galatasaray đã phản ứng dữ dội các trọng tài khi cho rằng họ thiên vị chủ nhà. CLB CFR Cluj của Romania bất ngờ thắng Braga (BĐN) 2-0. Bảng F, Bayern Munich thắng Valencia 2-1, còn Lille để thua đậm BATE Borisov của Belarus 1-3. Bảng G, Barcelona phải nhờ đến tài nghệ của siêu sao Messi (ghi 2 bàn ) mới lội ngược dòng thắng Spartak Moscow 3-2 ngay trên sân nhà Nou Camp. Trung vệ Pique của Barca phải nghỉ thi đấu ít nhất từ 2 đến 3 tuần. Trận còn lại Celtic hòa Benfica 0-0.

Chelsea chủ quan Sau trận đấu, HLV Di Matteo nói: “Tôi hết sức thất vọng với kết quả này. Ở đấu trường Champions League, bạn không bao giờ được phép nhởn nhơ nhất là khi đã có cơ hội kết liễu trận đấu và cầm chắc chiến thắng trong tay. Thế nhưng, rốt cuộc chỉ là một trận hòa. Bên cạnh đó trọng tài chính người Bồ Đào Nha, ông Pedro Proenca, đã bỏ qua ít nhất 2 tình huống, gây bất lợi cho Chelsea. Đó là pha phạm lỗi thô bạo của trung vệ Bonucci (Juve) với ngôi sao xuất sắc nhất trận Oscar lẽ ra phải phạt thẻ đỏ nhưng lại bỏ qua. Kế tiếp là tình huống Eden Hazard của Chelsea bị Barzagli (Juve) truy cản từ phía sau trong vòng cấm, nhưng trọng tài cũng không thổi phạt đền”. Trong khi đó, phía Juve, HLV tạm quyền Massimo Carrera nhìn nhận Oscar đã tạo ra sự khác biệt cho Chelsea, nhưng các cầu thủ của Juve như Quagliarella “cũng đã chứng tỏ cho mọi người thấy sự khác biệt như thế nào”. Quagliarella dù vào sân thay Giovinco từ phút 75, nhưng chỉ 5 phút sau đó đã kịp cân bằng tỷ số 2-2 cho Juve. (G.L)

