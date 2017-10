Không bị ‘trảm’, Mourinho còn được ‘trao kiếm’

(TNO) Công việc của Jose Mourinho tại Chelsea là an toàn dù đội bóng này vừa thua Stoke 0-1, những nguồn tin thân cận từ chủ tịch Roman Abramovich tiết lộ.

Chelsea vừa thua trận thứ 7 tại giải Ngoại hạng Anh - Ảnh: AFP

Trận thua vừa qua là trận thua thứ 7 của Chelsea sau 12 vòng Premier League, trận thua thứ 10 trên các mặt trận mùa này. Từ khi Abramovich tiếp quản Chelsea năm 2013, họ chưa từng thua 3 trận Premier League liên tiếp như hiện tại, và Chelsea ở thời điểm này thua Chelsea cùng kỳ ở mùa trước đến 21 điểm.

Những cái tên cũ ở Chelsea như Roberto di Matteo, Carlo Ancelotti, Guus Hiddink và thậm chí là Brendan Rodgers, người trước khi dẫn dắt Liverpool đã huấn luyện đội trẻ Chelsea được nhắc đến như các ứng viên sẽ “chữa lửa” nếu Chelsea sa thải Mourinho.

Vị trí của Mourinho vẫn an toàn? - Ảnh: AFP

Thống kê cho thấy từ khi giải đấu chuyển sang kỷ nguyên Premier League từ năm 1992 đến nay, mới có một đội khởi đầu tệ như Chelsea hiện tại kết thúc mùa bóng trong top 6. Mà xếp thứ 5 hay thứ 6 để làm gì, chỉ có top 4 đi dự Champions League mới đáng kể.

Những cái tên kể trên có cam kết được cho Chelsea kết thúc mùa này ở vị trí thứ 4? Nếu không thì vẫn cứ dùng Mourinho, bởi chính Mourinho mới là người có khả năng tạo sự tái sinh hơn, dựa vào những kỷ lục ông đã thiết lập với Chelsea trước đây.

CĐV Chelsea vẫn tin tưởng "Người đặc biệt" - Ảnh: AFP

Abramovich luôn thích Pep Guardiola nhưng HLV này khó với tới, vì thế người thay thế lâu dài của Mourinho là Diego Simeone. Mời Simeone về vào cuối tháng 12, Abramovich có thể bị mất hơn 130 triệu bảng: 30 triệu bảng bồi thường cho Mourinho, 15 triệu bảng giải phóng Simeone khỏi hợp đồng với Atletico Madrid, Simeone chi khoảng 40 triệu bảng nữa vào thị trường chuyển nhượng, và rồi cuối mùa Chelsea vẫn không được dự Champions League mùa tới khiến khoản thu của họ bị hụt 50 triệu bảng nữa.

Điều quan trọng nhất là các CĐV Chelsea vẫn tin vào Mourinho, họ tin vì họ vẫn xem các trận thua vừa qua của Chelsea là do thiếu may mắn, các cầu thủ chơi hay và nỗ lực đủ để nhận được sự cảm thông từ họ. Được các CĐV ủng hộ là một trong những lý do giúp Mourinho giữ được việc.

Hồi tuần trước, Terry đã đứng ra bênh vực Mourinho - Ảnh: AFP

Liệu có cầu thủ muốn lật Mourinho? Hiện thời chưa chỉ được đích danh ai, nhưng nếu thủ quân John Terry vẫn ở bên Mourinho thì ông an toàn. Báo Anh nói rằng ngoài việc an toàn về mặt công việc, Mourinho còn được ông chủ Abramovich cho phép “loại bỏ những cầu thủ mà ông cho là đáng trách trong thời gian qua” khi thị trường chuyển nhượng mùa đông đến.

Tin này bắn ra chắc chắn khiến những ai có ý định mưu phản ở Chelsea rút lại ý định đó và các cầu thủ còn lại sẽ phải thi đấu máu lửa hơn nữa để giữ chỗ trong đội bóng.

Khúc Dương