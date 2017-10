Không đá thử nghiệm

Bóng đá Úc và New Zealand không lạ gì nhau vì họ cùng từng nằm chung mái nhà LĐBĐ châu Đại Dương. Kể từ 2005, Úc mới chuyển sang sinh hoạt tại làng bóng đá châu Á và đó là quyết định tốt cho cả họ lẫn New Zealand.

Nhờ sang châu Á, Úc được thi đấu cọ xát đỉnh cao nhiều hơn và có cơ hội đoạt vé đến thẳng Nam Phi thay vì phải đá play-off như các giải trước. Việc ra đi của Úc đã giúp New Zealand thoát khỏi cái bóng của đàn anh và vươn lên thành đội số 1 châu Đại Dương.

Không có Úc, New Zealand mới được suất đá play-off (mà Úc luôn độc chiếm trước đây) và giành vé tới Nam Phi sau khi thắng Bahrain. Trận giao hữu chiều nay tại Melbourne không chỉ là dịp hai đội khởi động trước World Cup mà còn là thước đo để xem họ trưởng thành đến đâu kể từ khi không còn chung một mái nhà.

Lần gặp gần nhất là trận giao hữu năm 2005, Úc đã thắng New Zealand 1-0. Không có nhiều chuyển biến trong sức mạnh tương quan giữa hai đội sau 5 năm. Úc vẫn được đánh giá cao hơn New Zealand nhờ họ có giải VĐQG mạnh hơn và cơ bản là có nhiều ngoại binh thi đấu tại châu Âu, trong đó có những người giữ vị trí then chốt tại CLB như Tim Cahill (Everton), Emerton (Blackburn) hay Bresciano (Palermo). Ngược lại, New Zealand không có cái tên nào nổi trội ngoài hậu vệ Nelsen (Blackburn).

Cả Úc và New Zealand đều duy trì quân số tại trại tập huấn ở con số 30 và họ muốn tạo không khí cạnh tranh trước khi gút danh sách vào cuối tháng 5. Lúc này, HLV Pim Verbeek của Úc đã có đủ cầu thủ nhưng ông sẽ không thể đưa ra sân chiều nay hai cầu thủ quan trọng là thủ môn Mark Schwarzer và tiền đạo Harry Kewell vì bị chấn thương.

HLV Verbeek tuyên bố: “Tôi chẳng có gì phải thử nghiệm vì tôi quá hiểu các học trò của mình”. Điều đó cho thấy Úc sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất để tìm chiến thắng lên dây cót tinh thần trước khi đến Nam Phi. HLV Herbert của New Zealand cũng cho biết ông chẳng có gì phải thử nghiệm trong trận này vì sơ đồ 3-4-3 với các vị trí chính thức đã vận hành rất tốt trong trận đấu play-off với Bahrain.

Totomaster dự đoán: Úc thắng 2-1.

Hồ Khuê