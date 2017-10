Không thắng mới lạ

Gặp đội hạng nhất Wigan trong trận tranh Community Shield, nhiều khả năng HLV Moyes sẽ có được danh hiệu đầu tiên cùng M.U.

Chỉ mới đến sân Old Trafford được vài tháng để kế nhiệm Sir Ferguson, tân HLV Moyes đã có ngay một cơ hội không thể tốt hơn nhằm mang về cho M.U danh hiệu đầu tiên trong triều đại của mình. Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà nếu chẳng may bại trận trước Wigan trong trận tranh Community Shield diễn ra trên sân Wembley vào đêm nay thì ông Moyes sẽ càng cảm thấy cuộc sống ở Old Trafford chẳng dễ thở chút nào.



Hàng phòng ngự của Wigan (trái) sẽ phải chống đỡ vất vả trước những đợt tấn công của M.U - Ảnh: AFP

Hiện HLV Moyes đang phải đối mặt với khá nhiều áp lực từ chuyện đi hay ở của Rooney, từ những thất bại trên thị trường chuyển nhượng và cả các kết quả không khả quan trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải mới (thắng 2, hòa 2, thua 3). Thế nên, ông rất cần một chiến thắng trước Wigan để giải tỏa bớt phần nào áp lực.

Chiến thắng? Có thể không khó, nhưng thắng bằng cách nào mới là điều quan trọng. Bởi xét cho cùng, Wigan có thể rất mạnh ở giải hạng nhất nhưng sẽ lép vế nếu so với các “đại gia” của Premier League. Do đó, điều mà người hâm mộ chờ đợi là M.U sẽ thắng thuyết phục qua một lối chơi đầy sức sống.

Ngoài 2 ca chấn thương của Fletcher và Powell, ông Moyes còn không thể sử dụng được Rooney và Evans do 2 cầu thủ này chưa hoàn toàn bình phục. Tuy nhiên, những sự vắng mặt đó sẽ chẳng ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của M.U, thậm chí kể cả khi ông quyết định trao cơ hội ra sân cho Zaha để phối hợp với Kagawa, Nani và Van Persie trên hàng công.

Trong khi đó, nhiều khả năng HLV Coyle sẽ cho Wigan xuất quân với 5 tiền vệ nhưng hàng thủ sẽ gồm 4 người chứ không phải 3 trung vệ như lúc “The Latics” đoạt Cúp FA dưới thời ông Martinez. Sức mạnh của Wigan vẫn là trục giữa với những cái tên quen thuộc như Beausejour, McManaman, McCarthy, McArthur và Maloney.

Do đó, ngoài nhiệm vụ dâng lên tấn công để tìm bàn thắng, M.U còn cần phải cảnh giác trước những đợt phản công nhanh của Wigan nếu không muốn giấc mơ bình thường biến thành cơn ác mộng. Sẽ thật lạ nếu “Quỷ đỏ” rơi vào thảm cảnh như Man.City ở trận chung kết Cúp FA mùa trước (thua Wigan 0-1)!

Trần Tôn

