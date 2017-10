Không thể cản nổi Bayern Munich

Ibrahimovic tiếp tục tỏa sáng Tiền đạo ngôi sao Zlatan Ibrahimovic tiếp tục tỏa sáng giúp Paris Saint Germain (PSG) đánh bại chủ nhà Toulouse với tỷ số 4-2 ở vòng 26 Ligue 1 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (24.2, giờ VN). Các pha lập công của tiền đạo tuyển Thụy Điển được thực hiện ở các phút 32 (đá phạt 11m), 68 và 89, bàn còn lại do công của Ezequiel Lavezzi (phút 56). Với cú hattrick này, Ibrahimovic tiến gần hơn đến giải “Vua phá lưới” mùa này với 22 pha lập công, hơn người xếp thứ 2 là người đồng đội Edinson Cavani đến 9 bàn. Quan trọng hơn, chiến thắng ở sân Municipal giúp thầy trò HLV Laurent Blanc giữ vững ngôi đầu khi duy trì khoảng cách 5 điểm so với AS Monaco (61 so với 56). Ở các trận còn lại, Rennes xuất sắc hạ chủ nhà Nantes với tỷ số 3-0, trong khi trận đấu được chú ý nhất vòng này giữa Lille và Lyon kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Kết quả này đồng nghĩa với cuộc đua chức vô địch Ligue 1 năm nay chỉ còn cuộc cạnh tranh giữa PSG và AS Monaco khi Lille (đội đứng thứ 3) bị đội bóng thủ đô Paris bỏ xa đến 15 điểm. Kết quả các trận đấu: Toulouse 2 - 4 PSG Nantes 0 - 3 Rennes Lille 0 - 0 Lyon