Khúc dạo đầu trong mơ

Betting tips của bettingpro.com



* Trận tottenham - Man City:



Man City là một ẩn số thú vị nhất của mùa giải này khi tiếp tục sử dụng chính sách vung tiền đổi lấy thành công. Người hâm mộ đang chờ đợi xem các ngôi sao cả mới và cũ của Man City sẽ thi đấu như thế nào dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto Mancini. Trong khi đó, dù không có tân binh nào đáng chú ý nhưng Tottenham vẫn giữ được đội hình từng giành hạng 4 mùa giải vừa qua. Cả hai đội đều có sức tấn công rất mạnh. Do đó, chọn tài với tỷ lệ 2,5 trái.



* Trận Aston Villa - West Ham:



Trang wincomparator dự đoán khả năng thắng của Aston Villa là 49%, khả năng thắng của West Ham là 23%, khả năng hòa là 28%. Việc Aston Villa mất đi HLV Martin O’Neill ngay trước khi Premier League khởi tranh là điều thiệt thòi không nhỏ cho đội bóng này. Trong khi đó, West Ham đang trong quá trình tái thiết dưới tay HLV Avram Grant. Trong vòng vài ngày, HLV tạm quyền Kevin MacDonald khó có thể giúp Aston Villa ổn định lối chơi và giành chiến thắng. Do đó, chọn West Ham với tỷ lệ Aston Villa chấp 0,5 trái.



* Trận Blackburn - Everton:



Trang wincomparator dự đoán khả năng thắng của Blackburn là 33%, khả năng thắng của Everton là 37%, khả năng hòa là 30%.



Mùa giải năm ngoái, Blackburn đã thi đấu rất tốt trên sân nhà khi chỉ thua 3 trận. Dù vậy, một trong ba đội có thể lấy điểm từ sân Ewood Park lại là Everton. Mùa này, đội hình cả hai không có nhiều sự thay đổi và Everton vẫn được đánh giá cao hơn. Trong trận ra quân trên sân nhà, chắc chắn Blackburn sẽ làm mọi cách để có một kết quả khả quan. Do đó, chọn Blackburn với tỷ lệ Everton chấp đồng nửa.



* Trận Wigan - Blackpool:



Trang wincomparator dự đoán khả năng thắng của Wigan là 52%, khả năng thắng của Blackpool là 21%, khả năng hòa là 27%.



Cách đây 12 tháng, Wigan và Blackpool từng gặp nhau trong một trận đấu tại Carling Cup. Kết quả trận đấu khi đó là 4-1 nghiêng về tân binh của Premier League mùa này. Tuy nhiên, một trận đấu cúp bao giờ cũng khác xa cuộc đối đầu ở giải ngoại hạng. Wigan rõ ràng được đánh giá cao hơn về mặt kinh nghiệm chinh chiến ở giải đấu cao nhất nước Anh. Do đó, chọn Wigan với tỷ lệ chấp 0,5 trái.



* Trận Bolton - Fulham:



Trang wincomparator dự đoán khả năng thắng của Bolton là 43%, khả năng thắng của Fulham là 28%, khả năng hòa là 29%.



Mùa giải năm ngoái, Fulham đã giành chiến thắng 1-0 trong trận khai mạc trên sân Portsmouth. Tuy vậy, đó là lần duy nhất đội bóng này có được 3 điểm trong 18 lần rời xa sân nhà. Bên cạnh đó, Fulham vẫn chưa thực sự ổn định khi Mark Hughes mới vừa được bổ nhiệm vào chiếc ghế HLV chưa lâu. Do đó, chọn Bolton với tỷ lệ chấp đồng nửa.



* Trận Sunderland - Birmingham:



Trang wincomparator dự đoán khả năng thắng của Sunderland là 44%, khả năng thắng của Birmingham là 27%, khả năng hòa là 29%.



HLV Steve Bruce của Sunderland đang hy vọng tiền đạo Darren Bent có thể kịp bình phục để tham dự trận đấu ra quân gặp Birmingham. Nếu không, ông sẽ đành phải trông cậy vào hai chân sút non kinh nghiệm là Fraizer Campbell và Danny Welbeck. Trong khi đó, Birmingham nổi tiếng là một đội có lối chơi chặt chẽ. Vì vậy, chọn xỉu với tỷ lệ 2-2,5 trái.



*Trận Wolves – Stoke



Trang wincomparator dự đoán khả năng thắng của Wolves là 41%, khả năng thắng của Stoke là 30%, khả năng hòa là 29%.Đây có lẽ sẽ là trận đấu không dành cho những ai yêu bóng đá đẹp bởi cả hai đều chơi rất thực dụng. Mục tiêu họ hướng đến là giành điểm bằng mọi giá để có thể trụ lại Premier League. Vì vậy, chọn xỉu với tỷ lệ 2-2,5 trái.



* Trận Chelsea – West Brom:



Dù có 5 cầu thủ ra đi nhưng lực lượng của Chelsea vẫn còn rất mạnh nếu so sánh với tân binh West Brom. HLV Carlo Ancelotti có rất nhiều phương án tấn công khi trong tay ông là những hảo thủ như Lampard, Kalou, Essien… Do đó, nhiều khả năng đây sẽ là trận đấu mà Chelsea áp đảo hoàn toàn. Chọn Chelsea với tỷ lệ chấp 2 trái. H.L