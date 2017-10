Khủng bố tấn công đội tuyển Togo

Chuyến xe kinh hoàng

Sự việc xảy ra vào lúc 15 giờ 15 phút chiều thứ sáu (theo giờ địa phương, tức rạng sáng qua theo giờ VN). Theo tường thuật của Đài phát thanh Monte Carlo (RMC), đoàn xe chở đội tuyển Togo vừa vào đến tỉnh Cabinda - một trong 4 địa điểm tổ chức VCK - thì bị các tay súng đội mũ che mặt xả đạn như mưa vào xe. Tài xế lái xe buýt chở đội Togo chết ngay tại chỗ, còn các cầu thủ và ban huấn luyện thì may mắn thoát chết vì kịp nằm bẹp xuống sàn xe tránh đạn. Tuy nhiên, cũng đã có ít nhất 9 người bị thương gồm các nhân viên y tế và quản lý của đội tuyển Togo, trong đó có 2 cầu thủ bị thương khá nặng là hậu vệ Serge Akakpo (đang chơi cho CLB Vaslui ở Romania) bị trúng hai viên đạn vào đùi và mất rất nhiều máu nhưng nhờ cấp cứu kịp thời đã qua cơn nguy kịch, và người còn lại là thủ môn dự bị Kodjovi Obilale (đang chơi ở giải hạng 4 nước Pháp).

Hãng tin Reuters cho biết, trong số 9 người thuộc thành phần đội tuyển Togo bị thương, đã có thêm 3 người nữa thiệt mạng là HLV phó Abalo Amelete, phát ngôn viên của đội tuyển, ông Stanislas Ocloo và thủ môn Kodjovi Obilale

Cũng trên RMC, tiền đạo Thomas Dossevi của đội Togo đang chơi cho CLB FC Nantes tại giải VĐQG Pháp kể lại: “Tôi may mắn không bị thương và cũng khá ổn định tinh thần, nhưng các cầu thủ khác thì rất tệ. Chúng tôi bị tấn công trong hơn 20 phút, trong thời gian đó tất cả chúng tôi phải nằm bẹp dưới gầm ghế để tránh đạn. Tất cả đều không hay biết chuyện gì đang xảy ra, và đạn thì cứ bay xối xả như mưa vào xe”. Dossevi cũng cho biết thêm: “Sau khi qua biên giới chừng khoảng 5 phút, chúng tôi được xe cảnh sát hộ tống phía trước và phía sau. Mọi chuyện khá ổn cho đến khi chúng tôi nghe thấy tiếng súng nổ, ai nấy đều lo sợ và tìm mọi cách để giữ an toàn mạng sống của mình. Phải đến 15 phút sau đó, cảnh sát mới bắn trả và đẩy lùi bọn khủng bố. Thật kinh hoàng”.

Kênh truyền hình Sky News cũng phát lại hình ảnh từ đài truyền hình Angola TV cho thấy, các tuyển thủ Togo sau khi thoát chết có mặt tại một bệnh viện ở tỉnh Cabinda đều trong tâm trạng hoảng sợ. Tiền đạo ngôi sao của CLB Man.City, Emmanuel Adebayor cũng có mặt trên chiếc xe buýt trên và may mắn không bị hề hấn gì, nhưng tinh thần thì rất bấn loạn. Anh cho biết: “Tôi không thể chợp mắt được sau những gì đã chứng kiến, nhất là khi nhìn thấy ngay trước mắt mình một đồng đội bị đạn bắn găm thẳng vào người máu chảy lênh láng. Chúng tôi chỉ biết kêu gào khóc lóc, và tinh thần thì hoang mang tột độ vì thực sự ai cũng nghĩ đã cận kề với cái chết, nhiều người đã gọi điện thoại về gia đình mình để trăn trối… Thật không thể tin là chuyện này lại xảy ra. Đây chỉ là bóng đá và là một giải đấu lớn ở châu Phi. Vậy mà người ta không bảo đảm được tính mạng cho các cầu thủ. Với tư cách thủ quân đội tuyển, tôi sẽ thảo luận cùng với cả đội và nếu nhận thấy tình hình an ninh không bảo đảm, chúng tôi sẽ rút lui khỏi giải bất chấp hậu quả”. Nhiều cầu thủ Togo khác cũng bày tỏ ý định rút lui khỏi giải để trở về nhà sum họp với gia đình sau khi thoát nạn, vì chẳng còn tâm trí đâu mà thi đấu.

Giải đấu vẫn diễn ra như kế hoạch

Ngay sau khi vụ tấn công, Chính phủ Angola đã tố cáo nhóm phiến quân ly khai Mặt trận giải phóng Cabinda (FLEC) là thủ phạm, đồng thời hứa sẽ làm tất cả để đảm bảo an ninh tuyệt đối trong thời gian quốc gia này đăng cai CAN 2010. Bản thân FLEC sau đó thông qua Hãng thông tấn Bồ Đào Nha LUSA thừa nhận đã tấn công chiếc xe chở đội tuyển Togo nhưng mục tiêu là nhắm vào các nhân viên cảnh sát hộ tống.

Trong khi đó, người phát ngôn của LĐBĐ châu Phi (CAF), ông Suleimanu Habubu cho biết: “Tất nhiên, sự an nguy của các cầu thủ là điều chúng tôi luôn quan tâm hàng đầu, nhưng giải đấu vẫn sẽ diễn ra như kế hoạch”. Ông Habubu cho rằng, để xảy ra sự cố đáng tiếc trên là do lỗi của đội tuyển Togo: “Chúng tôi đã khuyến cáo là các đội tuyển tham dự CAN phải di chuyển bằng đường hàng không, nhưng Togo lại chọn đường bộ nên đã dẫn đến sự cố ngoài ý muốn”. LĐBĐ thế giới (FIFA) cũng gửi thư thăm hỏi và chia sẻ sâu sắc sau vụ tấn công đội tuyển Togo. FIFA cũng cho biết, ủng hộ hoàn toàn việc CAF cho tiến hành giải đấu như dự định sau khi nước chủ nhà Angola cam kết bảo toàn an ninh cho giải.

Mặc dù vậy, hiện vẫn chưa ai đảm bảo rằng các trận đấu diễn ra tại tỉnh Cabinda sẽ yên ổn bất chấp CAF đã cử đại diện đến đây để tham khảo tình hình, vì nhóm phiến quân FLEC cũng cho biết họ sẽ còn tổ chức nhiều cuộc tấn công nữa. Tỉnh Cabinda là địa điểm tổ chức các trận đấu trong khuôn khổ bảng B - được xem là bảng “tử thần”, vì ngoài Togo (đội từng dự VCK World Cup 2006) còn có các đội tuyển mạnh khác như Ghana, Bờ Biển Ngà và Burkina Faso, với sự hiện diện của ít nhất 2 ngôi sao hàng đầu thế giới là tiền vệ Michael Essien và tiền đạo Didier Drogba của CLB Chelsea.

Chính vì vậy, không riêng gì CLB Chelsea đang sốt ruột mà nhiều CLB khác ở giải Ngoại hạng Anh lẫn các CLB ở các giải VĐQG khác tại châu Âu đều bày tỏ lo ngại về sự an nguy của các cầu thủ của mình. Nhiều CLB đã đề nghị LĐBĐ quốc gia liên lạc trực tiếp với LĐBĐ châu Phi để tìm kiếm sự bảo đảm về an ninh, nếu không họ sẽ rút hết các cầu thủ trở về CLB ngay lập tức.

Sau cuộc họp toàn đội ngày hôm qua (thứ bảy, 9.1), toàn đội tuyển Togo đã quyết định rút lui khỏi VCK CAN 2010.

Giang Lao