Kiểu chào mới của Adebayor

* Trang wincomparator dự đoán khả năng thắng của Man City là 39%, của Arsenal là 32%, khả năng hòa là 29% “Pháo thủ” sẽ đến làm khách ở sân The City of Manchester với 3 điểm kém hơn đội chủ nhà. Nhưng nếu thầy trò Arsene Wenger giành trọn 3 điểm tại đây, họ sẽ truất ngôi thứ nhì của Man City, vì nếu tính hiệu số bàn thắng – bại Arsenal đang hơn đúng 1 bàn (+8 so với +7 của Man City).

Mô tả * Trang wincomparator dự đoán khả năng thắng của Man City là 39%, của Arsenal là 32%, khả năng hòa là 29% “Pháo thủ” sẽ đến làm khách ở sân The City of Manchester với 3 điểm kém hơn đội chủ nhà. Nhưng nếu thầy trò Arsene Wenger giành trọn 3 điểm tại đây, họ sẽ truất ngôi thứ nhì của Man City, vì nếu tính hiệu số bàn thắng – bại Arsenal đang hơn đúng 1 bàn (+8 so với +7 của Man City). Adebayor ra sân ngay từ đầu Chân sút người Togo đã lập hat-trick ở trận thắng Lech Poznan 3-1 ở vòng bảng Europa League hồi rạng sáng thứ Sáu vừa qua. Qua đó, ông Roberto Mancini thông báo Adebayor sẽ tiếp tục giành 1 suất đá chính ở cuộc đại chiến với Arsenal. “Với một tiền đạo, điều quan trọng là thi đấu tốt và màn trình diễn của cậu ấy thật tuyệt vời. Tuy nhiên điều quan trọng hơn cả là cậu ấy đã ghi được nhiều bàn thắng”, HLV Mancini phát biểu trên AFP. Kiểu ăn mừng mới của Adebayor trong trận thắng Lech Poznan hồi giữa tuần - Ảnh: AFP Chúng tôi không chỉ muốn đánh bại Man City vì họ có nhiều tiền và nhiều cầu thủ giỏi, mà còn sẽ làm cho họ nhận thức được mặt trái của cuộc chơi...

Tiền vệ Cesc Fabregas của Arsenal Ở mùa giải năm nay, ông Mancini hay sử dụng sơ đồ 4-5-1 với Carlos Tevez, một tiền đạo cắm duy nhất. Trong trận gặp Blackpool ở vòng đấu trước, Man City đã không thành công với sơ đồ chiến thuật 4-4-2 với cặp tiền đạo Tevez – Adebayor. Man Xanh chỉ linh hoạt và nguy hiểm khi Mancini rút ngôi sao người Togo ra sân. Trả lời câu hỏi liên quan đến sự kết hợp thiếu hiệu quả giữa Tevez và Adebayor, ông Mancini nói tiếp: “Chẳng vấn đề gì cả. Tôi thích đội bóng thi đấu với 2 mũi nhọn và đó cũng là sơ đồ chiến thuật tôi thích”. Adebayor ăn mừng kiểu gì? Cái tên Arsenal rất quen thuộc với Adebayor. Trước khi đầu quân Man City vào mùa hè 2009, tuyển thủ của Togo đã có 3 năm trong màu áo “Pháo thủ”. “Chúng tôi đang khao khát danh hiệu. Mùa trước tôi chơi tạm được thôi nhưng tôi không hối hận với quyết định đầu quân Man City”, tiền đạo 26 tuổi cho biết. Năm ngoái Adebayor đã ghi 1 bàn vào lưới Arsenal, sẽ không có gì đặc biệt khi trận đấu đó Man City chơi hoàn toàn lấn lướt và kết thúc trận với chiến thắng 4-2. Vì không thể kiềm chế được cảm xúc, Adebayor đã có màn ăn mừng khiêu khích nhắm về phía CĐV Arsenal. Kết quả anh bị treo giò 3 trận kèm theo… danh hiệu “kẻ thù không đội trời chung của CĐV Arsenal”. “Tôi đã rất hối hận vì hành vi của mình. Tôi hy vọng ngày mai sẽ lại ghi bàn vào lưới Arsenal và xem đó là lời xin lỗi”, Adebayor cho biết. Khi Arsenal có Fabregas Câu trả lời chắc chắn sẽ là: rất đáng sợ! Vừa qua, tại đấu trường Champions League, Fabregas đã đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 5-1 của Arsenal trước Shakhtar Donetsk. Mặc dù đó chỉ là một quả penalty, nhưng cũng cho thấy sự trở lại của anh đối với Arsenal là cần thiết như thế nào. Con số thống kê gần đây cho thấy Arsenal có sự xuất hiện của Fabregas đều không thua. Bằng chứng là 2 trận gặp West Brom và Chelsea cách đây 2-3 vòng đấu, Arsenal không Fabregas đều bại trận nặng nề, đặc biệt phơi bày lối chơi thiếu chất kết dính ở trục giữa. “Bạn không thể dùng tiền để mua được truyền thống và địa vị cho một đội bóng chỉ trong một năm. Cần phải có thời gian để biến những nỗ lực trở thành bản chất của CLB. Dù vậy, tôi không phủ nhận Man City đang ở trong một vị thế vô cùng thuận lợi để có được những thành công. Họ có đầy đủ những yếu tố để có thể vươn mình thành một đội bóng lớn”, đội trưởng của Arsenal phát biểu trước chuyến làm khách ở Manchester, “Chúng tôi không chỉ muốn đánh bại Man City vì họ có nhiều tiền và nhiều cầu thủ giỏi, chúng tôi sẽ làm cho họ nhận thức được mặt trái của cuộc chơi: không phải cứ có tiền là thành công!”. Nếu rà soát lại tất cả những phát biểu trước trận đấu đinh của vòng 9, sẽ thấy của ông Arsene Wenger có mức độ xác thực khá cao. “Man City đã đầu tư một khoản tiền không nhỏ để xây dựng đội bóng. Và nếu như bạn vẫn cố chấp không chịu nhìn nhận vào thực tế họ đã trở thành một đối thủ đầy tiềm năng cho danh hiệu vô địch Premier League, hẳn bạn là người rất lạc quan và có khiếu hài hước”, HLV người Pháp phát biểu trên Telegraph. Lĩnh Nam