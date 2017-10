Kinh nghiệm lên tiếng

Gợi ý của chuyên gia Trận Auxerre – Zenit: So với mùa giải năm ngoái, Auxerre đã có phần sa sút khi trong ba trận đầu tiên của Ligue 1 năm nay, họ đều bị cầm hòa bởi những đối thủ dưới cơ là Valenciennes, Brest và Lorient. Trong trận lượt đi với Zenit, đại diện của bóng đá Pháp đã khá may mắn khi chỉ thua tối thiểu 0-1. Có lợi thế sân nhà trong trận này nhưng Auxerre có tận dụng được hay không còn là một dấu hỏi. Do đó, chọn xỉu với tỷ lệ 2-2,5 trái. (Theo Bettingpro.com)