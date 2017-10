Kỳ 3: Kế hoạch thay đổi lịch sử

Ngay từ các năm trước, trên diễn đàn bóng đá hàng đầu thế giới Big Soccer, các CĐV Indonesia đã lập ra rất nhiều chủ đề nói về các cầu thủ giỏi có nguồn gốc Indonesia và họ cũng đặt vấn đề tại sao Indonesia không triệu tập được những con người tài năng đó phục vụ quê hương. Trách nhiệm ở đây thuộc về LĐBĐ Indonesia (PSSI).

Bima Said, phóng viên thể thao trên tờ Goal vẫn tỏ ra rất tiếc rẻ về trường hợp của tiền đạo Radja Nainggolan. Theo Bima Said, chân sút tài năng này đã từng có ý định muốn khoác áo cho đội tuyển Indonesia nhưng vì sự chậm chân của PSSI nên cuối cùng Nainggolan đã chọn khoác áo tuyển Bỉ. Bima Said tỏ ra rất bất mãn với sự hoạt động kém cỏi của các quan chức LĐBĐ Indonesia trong quá khứ: “Tôi tin là CĐV trong nước sẽ rất thích nếu có các cầu thủ như Nainggolan về chơi cho đội tuyển nhưng vấn đề thuộc về phía Liên đoàn, họ quá ít quan tâm đến chuyện này. Chúng ta có một giải đấu được gọi là Super League nhưng lại đầy bê bối trong và ngoài sân: dàn xếp tỷ số, bán độ, hối lộ, tù tội, trong khi công tác đào tạo trẻ bị bỏ ngỏ, trong đó có việc trọng dụng các nhân tài ngoài lãnh thổ. Chuyện của LĐBĐ Indonesia có thể viết thành một câu chuyện dài...”.

Nhưng sau chuyện chân sút Van Dijk chuẩn bị gia nhập tuyển Indonesia, Bima Said đã có cái nhìn rất tích cực hơn về công việc mà PSSI đang tiến hành. “Sau những kết quả nghèo nàn của đội tuyển và sức ép từ người hâm mộ, giờ các quan chức LĐBĐ đã nhìn ra vấn đề và họ đã quan tâm hơn đến các tài năng ở nước ngoài. Giờ chúng ta đã có Van Dijk, chân sút hàng đầu của giải Úc trong 2 năm qua”, Bima Said viết trên Goal.

Trên thực tế, PSSI đã bắt đầu vận động chiến dịch đưa một số cầu thủ tài năng có nguồn gốc Indonesia về chơi cho đội tuyển quốc gia từ một vài năm trước. Tuy nhiên, họ cũng có những vấn đề khó trong hành lang pháp lý để chiêu đãi nhân tài. Chẳng hạn trong việc mời Van Dijk, các quan chức của PSSI đã tiếp cận với chân sút quốc tịch Hà Lan từ đầu năm 2009, khi anh mới chớm nổi tại giải Úc.

Van Dijk có cảm tình với Indonesia và đội tuyển nhưng anh không thể nhận lời ngay được vì chuyện quốc tịch. Để đá tuyển Indonesia thì đương nhiên phải có quốc tịch Indonesia. Khác với các quốc gia khác, Indonesia không chấp nhận chuyện quốc tịch kép. Muốn có quốc tịch Indonesia, Van Dijk phải bỏ quốc tịch Hà Lan và đây là rào cản thật sự.

Đầu 2009, Van Dijk đã tâm sự trên tờ The Sydney Morning Herald: “Tôi rất muốn khoác áo Indonesia. Nhưng chuyện quốc tịch khiến tôi băn khoăn. Tôi có vợ con ở Hà Lan, mang quốc tịch Hà Lan. Sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ, tôi sẽ trở về Hà Lan sinh sống. Giờ nếu bỏ quốc tịch Hà Lan thì sau sẽ rất khó xin cấp lại và điều đó sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của tôi sau này”. Tâm sự của Van Dijk cũng là nỗi băn khoăn của nhiều cầu thủ có nguồn gốc Indonesia khác nếu họ có ý định về khoác áo đội tuyển quê hương. Chính vì vậy, trong suốt hơn một năm vận động, kế hoạch lôi kéo những tài năng xa xứ về khoác áo tuyển Indonesia giậm chân tại chỗ cho đến khi Van Dijk “bắn phát súng” đầu tiên.

Hiện tại trong tay Iman Arief - trưởng đoàn bóng đá Indonesia đang có một danh sách dài những cầu thủ tiềm năng từ Hà Lan có thể khoác áo đội tuyển Indonesia. Sau khi cùng các quan chức của LĐBĐ Indonesia và HLV Alfred Riedl lựa chọn một số gương mặt, họ sẽ tiếp cận và thuyết phục các cầu thủ này giống như đã làm với Van Dijk. PSSI cũng cho biết kế hoạch của họ nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ LĐBĐ Hà Lan. Một giả thiết được đặt ra: Nếu người Hà Lan có thể giúp Indonesia lựa chọn cầu thủ trên đất của họ, thì họ đâu gây khó khăn trong việc cấp lại quốc tịch cho những cầu thủ trên sau khi “hết hợp đồng” với Indonesia. Và với sự hỗ trợ của Hà Lan, quốc gia có mối quan hệ mật thiết với Indonesia trong lịch sử, việc Indonesia trở thành cơn lốc màu da cam châu Á là điều có thể trông thấy trước.

Anh Tú