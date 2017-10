Kỷ nguyên mới ở Madrid

Công tác chuẩn bị ban đầu của cựu HLV Chelsea và Inter Milan là chào đón đợt tập trung đầu tiên của các học trò mới bao gồm những người không phải thi đấu ở World Cup 2010. Tất cả sẽ phải trải qua thủ tục kiểm tra y tế trước khi bước vào chu kỳ luyện tập. Tuy chưa bắt tay làm việc ở Real một ngày nào nhưng trong quãng thời gian vừa qua, hẳn Mourinho đã phải nắm bắt và nghiên cứu sơ qua về tình hình hiện tại của đội bóng.

Mourinho rất muốn trẻ hóa đội hình Real. Điều đó được thể hiện qua những bản hợp đồng mới của đội bóng này. Cho đến thời điểm này, sân Bernabeu đã tiếp đón 3 cầu thủ mới là Sergio Canales, Pedro Leon và Angel Di Maria. Cả ba đều còn rất trẻ (Canales 19 tuổi, Leon 23 tuổi, Di Maria 22). Bộ phận chuyển nhượng của Real hiện đang tích cực làm việc để hoàn tất hợp đồng mua Sami Khedira từ Stuttgart với giá 10 triệu euro. Mới 23 tuổi, Khedira là một trong những phát hiện mới của tuyển Đức tại World Cup vừa qua. Theo tờ AS, tiền vệ này đang có mặt tại Madrid cùng người đại diện để thảo luận những vấn đề liên quan đến tương lai của mình.

Có người đến ắt hẳn sẽ có người ra đi và theo báo chí Tây Ban Nha, hai công thần là Raul và Guti được cho nghỉ ngơi đến ngày 26.7 để quyết định tương lai. Tờ National Tuk của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết CLB Besiktas đã đạt được thỏa thuận với Guti và đang tiến hành thương lượng với Raul. Nhiều khả năng Real sẽ bắt đầu mùa giải mới mà không có cả hai cầu thủ trên. Đây cũng là điều tất yếu khi Raul và Guti không còn khả năng đóng góp cho một đội bóng nhiều tham vọng như Real.

Một vấn đề khác mà Mourinho quan tâm là việc tăng cường chất lượng cho hàng thủ Real. Theo tờ AS, với việc Inter ra giá hậu vệ phải Maicon quá cao (35 triệu euro), nhiều khả năng Mourinho sẽ từ bỏ ý định chiêu mộ cầu thủ người Brazil này. Như vậy, Sergio Ramos sẽ tiếp tục được sử dụng ở hành lang cánh phải của hàng thủ Real. AS cũng cho rằng “Người đặc biệt” muốn có thêm một trung vệ và một hậu vệ cánh trái nữa. Các mục tiêu mà Real hiện đang nhắm đến là Ashley Cole (Chelsea), David Luiz (Benfica) và Bruno Alves (Porto). Theo đánh giá của AS, khả năng thành công của đội bóng hoàng gia TBN trong thương vụ mua Alves là cao nhất. Bởi đại diện của Alves chính là Jorge Mendes, người đang làm đại diện cho Mourinho, Cristiano Ronaldo và Di Maria. Ngoài ra, vào tháng 12.2009, Alves đã suýt chút nữa đến Real sau khi Pepe bị chấn thương. Với trường hợp của Ashley Cole, dù vẫn đang là một trong những hậu vệ trái hay nhất thế giới, nhưng với mức giá 36 triệu euro mà Chelsea đòi hỏi, Real khó lòng chấp nhận.

Trong vài tuần tới, Mourinho sẽ chỉ cho các cầu thủ Real tập nhẹ nhằm chờ hội đủ quân vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8 bởi đến lúc đó, số cầu thủ của đội bóng Hoàng gia TBN vừa thi đấu ở World Cup 2010 (11 người) mới phải lần lượt đến “trình diện”. Vào đầu tháng 8, Real sẽ có chuyến du đấu ngắn ngày đến Mỹ để gặp hai CLB của giải MLS là San Jose Earthquakes và Los Angeles Galaxy. Sau đó, khi trở lại châu Âu, thầy trò Mourinho sẽ có các trận đấu với Bayern Munich, Standard Liege và Hercules trước khi bước vào mùa giải mới.

“Real Madrid luôn là một CLB tuyệt vời và ngay cả khi không có thêm sự bổ sung nào thì lực lượng ở đây cũng đã hết sức mạnh mẽ. Công việc của tôi là đưa Real Madrid đến với những thành công và hiện tại chưa có bất cứ lý do nào đủ sức để ngăn cản tôi thực hiện điều đó. Dĩ nhiên, tôi sẽ cố gắng đưa về sân Bernabeu thêm những gương mặt chất lượng trong thời gian tới”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phát biểu trên tờ AS.

Lam Hải