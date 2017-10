Tuyển Cape Verde đã gây bất ngờ lớn ở giải bóng đá các quốc gia châu Phi (CAN 2013) khi đánh bại Angola với tỷ số 2-1 ở lượt trận cuối bảng A để giành suất vào chơi tứ kết.

Câu chuyện cổ tích của tuyển quốc gia nhỏ bé với dân số chỉ hơn nửa triệu dân bắt đầu từ sau khi vượt qua Cameroon hùng mạnh của ngôi sao Samuel Eto’o, với tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận đi về ở vòng play-off, để lần đầu tiên trong lịch sử bước ra sân khấu lớn của bóng đá lục địa đen. Kỳ tích của Cape Verde càng được tôn vinh hơn khi quốc gia này vốn rất eo hẹp kinh phí, đến nỗi không đủ tiền mua vé máy bay cho HLV trưởng đến những quốc gia khác tuyển chọn nhân lực cho đội tuyển. Thậm chí, với HLV Lucio Antunes, nghề huấn luyện chỉ là nghề tay trái, bởi nhà cầm quân 46 tuổi này vốn là một nhân viên kiểm soát không lưu của sân bay trên vùng đảo nhỏ này. Đặc biệt hơn, vị HLV này từng thi đấu... bóng rổ và bóng bàn ở các sự kiện thể thao lớn trong những năm 1990.



Cape Verde viết chuyện cổ tích ở CAN 2013 - Ảnh: Reuters

Khó khăn về kinh phí khiến Cape Verde không thể tập trung được những cầu thủ tốt nhất đang thi đấu ở châu Âu. Vì vậy, HLV Antunes buộc phải dựa vào những ngôi sao trong nước, trong đó sáng giá nhất là đội trưởng Fernando Maria Neves, cùng một số cầu thủ vô danh đang thi đấu ở giải Bồ Đào Nha hay Romania như Fernando Varela, Heldon Ramos... Tuy nhiên, những tưởng sẽ trở thành một đội lót đường, thì Cape Verde tạo nên khối gắn kết ở CAN 2013. Sau khi gây sốc cầm chân chủ nhà Nam Phi (0-0) và hòa trong thế thắng trước Ma Rốc (1-1), Cape Verde tiếp tục tạo nên “cơn địa chấn” khi ngược dòng đánh bại Angola ở lượt trận cuối. Với 3 điểm ở trận này, “cá mập xanh” Cape Verde cùng có được 5 điểm như Nam Phi (hòa Ma Rốc 2-2 ở lượt trận cuối), nhưng xếp dưới đội chủ nhà do kém hiệu số bàn thắng bại.

Chiến thắng của Cape Verde còn có sự giúp sức của “Người đặc biệt” Jose Mourinho. Trước thềm CAN 2013, do sự thân quen với Tổng thống Cape Verde, nên HLV Mourinho hào phóng mời một vài thành viên của LĐBĐ này sang thăm Bernabeu trong 1 tuần, trong đó có HLV Antunes. Chính vị HLV này đã được tham gia một khóa đào tạo về tư duy chiến thuật do chính Mourinho hướng dẫn và “sáng” lên rất nhiều.

Ở tứ kết, Cape Verde sẽ gặp đội đầu bảng B và nhiều khả năng sẽ là Ghana hoặc Mali. Liệu cuộc phiêu lưu kỳ thú của họ sẽ dừng lại hay lại bay bổng tiếp ở bán kết?

Nguyên Khoa

