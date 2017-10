La Liga 2015-2016: Chờ xem Real Madrid của Benitez

(TNO) Vào rạng sáng mai (22.8, giờ VN), La Liga khai mạc mùa giải mới bằng trận Malaga gặp Sevilla. Không nhiều gương mặt mới lạ nhưng sự hấp dẫn vẫn thế: Lionel Messi đối đầu với Cristiano Ronaldo, hai cầu thủ giữ tất cả 7 quả bóng vàng thế giới gần đây nhất.

La Liga mùa giải mới sẽ tiếp tục là cuộc đua tài giữa Messi (giữa) và Ronaldo (phải) - Ảnh: AFP La Liga mùa giải mới sẽ tiếp tục là cuộc đua tài giữa Messi (giữa) và Ronaldo (phải) - Ảnh: AFP

Cũng có thể nói Liga đã khai mạc từ trận chung kết siêu cúp châu Âu tít tận Tbilisi. Barcelona và Sevilla quần nhau 120 phút với 9 bàn thắng, với cố gắng ngược dòng của Sevilla, với những pha bóng khiến người ta há hốc miệng, đúng là màn quảng cáo tuyệt vời cho bóng đá Tây Ban Nha.

Tiếp đó là bất ngờ ở Siêu cúp Tây Ban Nha khi Bilbao đả bại Barca 4-0. Vừa đẹp mắt, vừa bất ngờ sẽ là điều ta được chứng kiến ở Liga mùa này? Không, khẳng định là không có bất ngờ ở vị trí ngai vua. Barcelona và Real Madrid sẽ tranh đua chỗ ngồi đó. Atletico Madrid có một chút cơ hội để bước vào. Sevilla và Valencia không có. Phần còn lại không nói làm gì.

Messi (giữa) vừa nếm thất bại trước Bilbao - Ảnh: AFP Messi (giữa) vừa nếm thất bại trước Bilbao - Ảnh: AFP

La Liga chia tay Xavi Hernandez, Iker Casillas, Carlos Bacca nhưng không đón chào ngôi sao mới nào. Số tiền mua cầu thủ mới của các đội bóng Liga mùa hè này chỉ bằng 1/3 của Premier League. Ăn chia bản quyền truyền hình chênh lệch khiến 3/4 số đội Liga nghèo mạt không dư tiền mua sắm cũng đúng thôi. Real và Barca biết mua ai nữa khi trong tay họ đã có những người tốt hàng đầu thế giới rồi.

Lịch thi đấu có phần bất lợi cho Barca. Trước khi dự FIFA Club World Cup vào tháng 12, họ sẽ phải làm khách trên sân của 5 đối thủ mạnh nhất giải: Bilbao, Atletico, Sevilla, Real và Valencia, mà không có sự phục vụ của những cầu thủ mới như Aleix Vidal, Arda Turan. Năm ngoái, Real cũng đoạt cúp thế giới, lập kỷ lục 22 trận thắng liên tiếp ở Liga nhưng kết thúc mùa giải trắng tay vì kiệt sức ở giai đoạn cuối. Barca coi chừng lặp lại vết xe đổ của Real.

Áp lực với HLV Benitez sẽ là rất lớn - Ảnh: AFP Áp lực với HLV Benitez sẽ là rất lớn - Ảnh: AFP

Tại thủ đô Madrid, người ta sẽ xem HLV Rafa Benitez còn nguyên vẹn hình hài không ở giữa cỗ máy nghiền Florentino Perez, Gareth Bale và Ronaldo. Những trận giao hữu qua cho thấy mùa giải này, Benitez có sự thay đổi quan trọng trong đội hình: đặt Bale vào vị trí số 10, hộ công sau trung phong.

Đây không phải ý của Benitez. Đầu tiên là ý của Bale nói với người đại diện Jonathan Barnett, rồi ông này đi mặc cả với Perez và Perez chỉ thị xuống Benitez. Ronaldo thì vẫn sẽ xuất phát bên cánh trái. Chưa biết thay đổi về chiến thuật này có thành công về mặt chuyên môn hay không. Nhưng sự kèn cựa chắc chắn là khởi phát rồi đấy. Ronaldo không bao giờ muốn ánh đèn sân khấu chuyển từ mình sang Bale, như trước đây anh ta hờn dỗi với chuyện Bale được mua với giá cao hơn mình.

Vietto là một trong những tân binh của Atletico - Ảnh: AFP Vietto là một trong những tân binh của Atletico - Ảnh: AFP

Atletico có hàng công mới gồm Jackson Martinez, Luciano Vietto, Yannick Carrasco cùng với các cầu thủ cũ Antoine Griezmann. Fernando Torres. Đừng lo về sự hòa hợp giữa họ, HLV Diego Simeone đảm bảo Atletico sẽ nâng tốc độ và sự chính xác lên tầm mới. Bàn thắng họ ghi vào lưới Betis tuần trước chứng tỏ lời của Simeone đáng tin: 33 đường chuyền trong vòng 86 giây.

Mùa trước, đến 8 đội tranh nhau 5 suất trụ hạng cho đến các vòng cuối. Mùa này, cuộc đua tương tự như vậy với các ứng viên trước tiên là 3 đội vừa lên hạng Betis, Las Palmas, Sporting Gijon cộng thêm Eibar, Levante, Granada, Rayo Vallecano, Deportivo và cả Espanyol nữa.

Eibar thua 16 trong số 20 trận cuối cùng mùa trước, các cầu thủ bị trừng phạt bằng cách chỉ được đi xe buýt quãng đường 800 km để đá trận cuối cùng. Họ đã bị xuống hạng nhưng may sao là họ được giữ lại Liga mùa này do đội bóng khác là Elche bị buộc xuống hạng do không đảm bảo về tài chính. Câu chuyện của Eibar và Elche cho thấy những khoảng rất tối ở Liga giữa những hào quang Barca và Real tạo ra.

Lịch thi đấu vòng 1 La Liga 2015-2016: Ngày 22.8 1 giờ 30: Malaga - Sevilla 23 giờ 30: Deportivo - Sociedad Espanyol - Getafe Ngày 23.8: 1 giờ 30: Atletico Madrid - Las Palmas 3 giờ 30: Rayo Vallecano - Valencia 23 giờ 30: Bilbao - Barcelona Ngày 24.8: 1 giờ 30: Sporting Gijon - Real Madrid 3giờ: Levante - Celta Vigo 3 giờ 30: Betis - Villarreal Ngày 25.8: 1 giờ 30: Granada - Eibar

Khúc Dương