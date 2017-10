La Liga: Barca tiến sát ngôi vô địch

Kết cục này gần như đã phân định được kẻ thắng người bại ở cuộc đua vô địch, vì trong 6 vòng đấu còn lại, nếu Real có cân bằng được điểm số với Barca ở cuối mùa giải thì họ cũng không thay đổi được gì do đã thua đối đầu trực tiếp trước kình địch của mình trong 2 lượt đấu (thua 0-5 ở trận lượt đi và hòa 1-1 lượt về). Chưa kể, về mặt hiệu số bàn thắng bại, Barca hiện cũng nhỉnh hơn Real rất nhiều (69 so với 50). Tuy nhiên, HLV Pep Guardiola của Barca vẫn tỏ ra thận trọng: “Tôi nghĩ cuộc đua vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi đang đối đầu trước một đối thủ không bao giờ chịu khuất phục và họ luôn thể hiện quyết tâm chiến đấu đến cùng”. Có thể hiểu ý đồ của HLV Guardiola là muốn giữ trạng thái tâm lý các cầu thủ của mình phải tập trung một cách tối đa, vì phía trước Barca vẫn còn 3 trận “siêu kinh điển” nữa với kình địch Real.



Messi (dưới) đã đưa Barca tiến sát ngôi vô địch - Ảnh: AFP

Khác với cuộc đấu một chiều ở sân Nou Camp hồi tháng 11 năm ngoái, ở trận gặp tại sân Bernabeu rạng sáng qua, Barca tuy vẫn nắm thế chủ động trong phần lớn thời gian trận đấu (tỷ lệ cầm bóng chiếm đến 76%) nhưng số cơ hội ghi bàn thì gần như ngang với Real (hai bên đều có khoảng 6 cơ hội ghi bàn trong tổng số 11 đến 13 lần sút cầu môn). Barca có ưu thế kết liễu sớm mọi hy vọng của đối phương khi chơi hơn người từ đầu hiệp 2 và dẫn bàn trước 1-0 từ chấm 11m do công Messi ghi phút 53 sau khi trung vệ Albiol của Real (nhận thẻ đỏ trực tiếp) phạm lỗi với Villa trong vòng cấm. Tuy nhiên, họ đã không làm được, tạo điều kiện cho Real chơi ít người hơn nhưng vẫn giữ được thế trận cân bằng, thậm chí còn nỗ lực tấn công dữ dội hơn so với lúc còn 11 người trên sân và có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 82 do công C.Ronaldo ghi cũng từ chấm 11m. Tỷ số hòa là điều Real không mong mỏi, nhưng ít ra điều này đã giúp họ vẫn giữ được tinh thần lạc quan trước trận đấu quan trọng ở giữa tuần này - tranh ngôi vô địch Cúp nhà vua.

HLV Mourinho của Real cho rằng: “Trọng tài cần phải có những quyết định công bằng cho cả 2 đội. Real cứ luôn chịu thiệt, khiến phải đấu 10 chống 11 với Barca là cực kỳ khó khăn, và gần như là nhiệm vụ bất khả thi để giành chiến thắng”.

Giang Lao