La Liga chết chìm bởi ‘ban nhạc hai người’

Các "nhân vật chính" của La Liga mùa giải 2014-2015 (do độc giả kênh ESPN chọn)

Cầu thủ xuất sắc nhất: Lionel Messi (Barca)

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Isco (Real Madrid)

HLV xuất sắc nhất: Luis Enrique (Barca)

Bàn thắng đẹp nhất: Lionel Messi ghi vào lưới Getafe

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất: Bàn thắng đầu tiên của Fernando Torres trên sân Bernabeu

Cầu thủ gây thất vọng nhất: Thomas Vermaelen (Barca)

Đội bóng gây thất vọng nhất: Athletic Bilbao

Hợp đồng hiệu quả nhất: Antoine Griezmann (từ Real Sociedad tới Atletico Madrid)

Việc gây tranh cãi nhất: Cuộc điều tra chuyển nhượng của Neymar từ Santos đến Barca

Bất ngờ lớn nhất: Atletico thắng Real 4-0 trong trận derby Madrid