Lắm thẻ phạt mới hấp dẫn?

Chỉ riêng về số thẻ đỏ mà 4 giải vô địch quốc gia (VĐQG) Anh, Ý, Tây Ban Nha và Pháp "giành được" ở loạt trận vừa qua cũng lên đến 10 thẻ. Trong đó, nổi bật nhất vẫn là Serie A (Ý), với 5 chiếc thẻ đỏ được chia cho Bologna, Catania, Bari và AS Roma (2 thẻ). Xếp thứ nhì là Ligue 1 (Pháp) với 3 thẻ, được chia đều cho Nice, Lyon (2) và Monaco. Tiếp theo là La Liga (Tây Ban Nha): 2 thẻ chia cho Almeria và Hercules. Và cuối cùng, 1 thẻ cho Birmingham của Premier League (Anh).

Đó là số thẻ đỏ, số thẻ vàng còn "khủng" hơn. Tổng cộng có 99 thẻ vàng được các trọng tài rút ra ở 4 giải đấu nói trên và theo số liệu mà UEFA vừa công bố, đó là một kỷ lục.

Như trong loạt trận vừa qua, Premier League chỉ có 4 cặp đấu, nhưng cũng đã "cống hiến" cho người hâm mộ đến 17 thẻ vàng (trung bình: 4,25 thẻ/trận). "Đội sổ" về thành tích ăn... thẻ vàng nhiều nhất là La Liga với 37 cái chia cho 6 trận (trung bình: 6,16 thẻ/trận). Lần lượt xếp tiếp theo là Ligue 1 (21 thẻ vàng/5 trận, trung bình: 4,2 thẻ/trận) và Serie A với 24 thẻ vàng/7 trận, trung bình: 3,42 thẻ/trận.

Dường như số thẻ đỏ luôn tỷ lệ thuận với bàn thắng, đó là trường hợp của Serie A. Họ dẫn đầu về số thẻ đỏ ở lượt trận vừa qua và cũng dẫn đầu về tổng số bàn thắng (của 7 trận) với 26 bàn được ghi. Dẫn trường hợp của trận Bari - AS Roma, trọng tài Carmine Russo đã rút ra tổng cộng 3 thẻ đỏ, 4 vàng và trận đấu đã kết thúc với tỷ số 2-3 nghiêng về đội khách.



Đội trưởng của AS Roma - Totti (phải) đã sút hỏng 2 quả penalty - Ảnh: Reuters

Càng đặc biệt hơn trong trận đấu muộn nhất vòng 35 Serie A là ngôi sao Francesco Totti đã lỡ mất cơ hội lập hat-trick cho AS Roma sau khi sút hỏng 2 quả penalty. Rất may Aleandro Rosi đã tỏa sáng kịp lúc (phút 90), đội bóng thủ đô nước Ý mới tìm được 3 điểm trọn vẹn để tiếp tục trụ lại trong nhóm những đội có cơ hội dự cúp châu Âu.

Almeria, Hercules (La Liga), Bologna, Bari (Serie A), Nice, Lyon (Ligue 1) là những đội phải nhận một kết cục thất bại vì bị ảnh hưởng từ những chiếc thẻ đỏ. Như Olympique Lyon, với 2 chiếc thẻ đỏ của Michel Bastos và Aly Cissokho, đội bóng nước Pháp đã muối mặt rời khỏi Toulouse với 2 bàn tay trắng - thua 0-2. Kết cục trên còn khiến đội bóng từng 7 năm liền giữ ngôi số một Ligue 1 đánh mất cơ hội đeo bám 2 đội xếp trên là Lille và Marseille trong cuộc đua về đích.



Chơi thiếu đến 2 người, Lyon (áo trắng) gục ngã tại Toulouse - Ảnh: Reuters

Birmingham (Anh), Catania, AS Roma (Ý), Monaco (Pháp) là những đội may mắn "thoát chết" khi có cầu thủ nhận thẻ đỏ. Thậm chí như AS Roma, có đến 2 cầu thủ bị truất quyền thi đấu nhưng vẫn giành chiến thắng 3-2 ngay trên sân khách.

Có thể nói, người hâm mộ không thể hài lòng khi phải chứng kiến cảnh đội bóng mình hâm mộ phải giành chiến thắng bằng mọi giá.

Kết quả của 4 trận Premier League (vòng 35)

Birmingham - Wolverhampton: 1-1

Liverpool - Newcastle: 3-0

Arsenal - M.U: 1-0



Hậu vệ Nigel de Jong (34) lập công giúp Man City tiếp tục giữ vững vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng - Ảnh: AFP

Man City - West Ham: 2-1

Kết quả của 6 trận La Liga (vòng 34)

Almeria - Sevilla: 0-1

Levante - Gijon: 0-0

Malaga - Hercules: 3-1

Santander - Mallorca: 2-0

Villarreal - Getafe: 2-1

Osasuna - Valencia: 1-0

Kết quả của 7 trận Serie A (vòng 35)

AC Milan - Bologna: 1-0

Catania - Cagliari: 2-0

Chievo - Lecce: 1-0

Fiorentina - Udinese: 5-2

Parma - Palermo: 3-1

Sampdoria - Brescia: 3-3

Bari - AS Roma: 2-3

Kết quả của 5 trận Ligue 1 (vòng 33)

Marseille - Auxerre: 1-1

Montpellier - Brest: 0-0

Nice - Caen: 0-4

Toulouse - Lyon: 2-0

Saint Etienne - Monaco: 1-1

Sơn Tùng