Lampard lập cú đúp, Chelsea đoạt suất dự Champions League

Chelsea có thể đã sớm kết thúc cuộc đua top 4 nếu không để Tottenham gỡ hòa trong trận derby thủ đô London giữa tuần. Do cục diện top 4 chưa ngã ngũ nên kết quả vòng đấu này có thể nói mang tính quyết định. Nếu cả 3 đội cùng giành chiến thắng, Chelsea sẽ chắc chắn có được vị trí thứ 3 do lợi thế về hiệu số. Nếu Chelsea thua mà Arsenal và Tottenham thắng, vị trí thứ 3 sẽ rơi vào tay "Pháo thủ". Còn nếu "The Blues" hòa và hai đội còn lại giành chiến thắng thì Chelsea và Arsenal cùng được 70 điểm, Tottenham xếp sau với 69 điểm, khi đó thì vòng đấu cuối cùng của Premier League sẽ vô cùng kịch tính. Trong khi đó, Aston Villa của HLV Paul Lambert hiện đang có phong độ rất tốt, với 3 chiến thắng trong 6 trận gần nhất. Sự vươn lên mạnh mẽ vào cuối mùa giải giúp "The Villa" đã cách vùng nguy hiểm 5 điểm, tức là gần như chắc chắn họ sẽ ở lại Premier League trong mùa giải tới.

