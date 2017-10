Lampard ở lại Man City đến cuối mùa

(TNO) Đội bóng nhà giàu Manchester City (Man City) đã thành công trong việc giữ chân tiền vệ kỳ cựu Frank Lampard cho đến cuối mùa giải này.

Lampard vẫn thi đấu tốt dù đã 36 tuổi - Ảnh: Reuters

Theo Sport Mail, Man City đã thuyết phục được New York City để Lampard tiếp tục thi đấu tại Premier League cho đến cuối mùa giải này. Tiếp đó, đội chủ sân Etihad cũng đã nhận được sự đồng ý từ ban tổ chức Premier League.

“Manchester City xác nhận rằng chúng tôi đã gia hạn hợp đồng với Lampard cho đến cuối mùa giải. Anh ấy có thể thi đấu cho đội bóng ở cả cúp châu Âu lẫn giải trong nước”, Sport Mail dẫn thông báo từ trang web chính thức của Man City.

Hồi đầu mùa giải này, Lampard ký hợp đồng với New York City sau khi chia tay Chelsea. Sau đó, anh đến Man City theo bản hợp đồng cho mượn ngắn hạn từ New York City. Bản hợp đồng này hết hạn vào ngày 1.1.2015. Tuy nhiên, Man City đã đề nghị gia hạn cho đến cuối mùa giải và nhận được sự đồng ý từ New York City.

Kể từ đầu mùa giải đến nay, dù không còn có phong độ như thời kỳ đỉnh cao nhưng Lampard luôn thi đấu tốt mỗi khi được HLV Manuel Pellegrini tung vào sân. Kinh nghiệm dày dạn của tiền vệ 36 tuổi vẫn là rất hữu ích với đội bóng thành Manchester. Cho đến thời điểm này, anh đã ghi được 4 bàn trong 14 trận đấu.

Khánh Uyên

