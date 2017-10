Người ta thường nói lấy công bù thủ, nhưng với Barcelona phương án chính xác là lấy Messi bù thủ.

Rạng sáng qua, ở vòng 8 Primera Liga, Barcelona thắng nghẹt thở Deportivo 5-4. Vắng cặp trung vệ Pique - Puyol và cả hậu vệ phải Alves vì chấn thương, hàng phòng ngự của Barcelona với Montoya, Song, Mascherano, Alba đã không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ cho khung thành của Valdes. Tuy Mascherano không phải là người chơi tệ nhất nhưng anh lại “góp công” vào 2 bàn thua đầu tiên khi phạm lỗi với Riki để chịu phạt đền (phút 26, dù có hơi oan uổng) và phá bóng như một pha kiến tạo cho Bergantinos (phút 37) tung cú vô lê hạ gục Valdes. Bàn thua thứ tư “do công” của Alba (phút 79) khi anh đốt lưới nhà cũng đẹp như lúc mở tỷ số cho trận đấu ở ngay phút thứ 3.



Một mình Lionel Messi đã mang trọn 3 điểm về cho Barcelona - Ảnh: AFP

Dẫn trước đến 3 bàn chỉ sau 18 phút, nhưng cuối cùng chỉ thắng được với 1 bàn cách biệt do để thủng lưới đến 4 lần, phải chăng Barcelona đã chơi theo kiểu lấy công bù thủ? Không hề, bởi dù kiểm soát bóng đến 67,3% thời gian của trận đấu nhưng họ chỉ tung ra được 10 cú dứt điểm, với 6 lần bóng đi đúng hướng khung thành đối phương, so với 13 và 8 của Deportivo. Do vậy, phải nói một cách chính xác là Barcelona đã lấy Messi bù thủ.

Thật vậy, cú hat-trick của Messi (phút 18, 43, 77) đã giúp Barcelona giành chiến thắng nghẹt thở trước Deportivo. Không thể phủ nhận Fabregas đã góp một phần công sức trong 2 bàn thắng đầu của Messi. Khả năng dứt điểm của Messi quá xuất sắc nên chỉ cần một nửa cơ hội là anh có thể mang bàn thắng về cho Barcelona. Đó là chưa kể màn độc diễn tuyệt vời ở phút 77 mà chỉ Messi mới có thể làm được.

Barcelona đang sống bằng hơi thở của Messi, nhưng hãy nhớ rằng ngôi sao này cũng chỉ là con người nên không phải lúc nào anh cũng có thể tỏa sáng.

Trần Tôn