Lễ bốc thăm VCK World Cup 2014: Xa hoa, lãng mạn và... lãng phí

FIFA và Brazil lo ngại biểu tình Hiện tại, FIFA và chủ nhà Brazil vẫn đang canh cánh nỗi lo cho nguy cơ bùng phát biểu tình, bạo động sau khi tổng chi phí chuẩn bị World Cup 2014 và Olympic 2016 liên tục tăng cao, một trong số đó là việc ngân sách trang trải cho nâng cấp, xây dựng các sân vận động tăng từ 1,1 tỉ USD (năm 2007, thời điểm Brazil giành quyền đăng cai World Cup 2014), lên 2,2 tỉ USD (năm 2010) và đến nay ước tính sẽ chạm mốc 3,4 tỉ USD. Đáng nói hơn, một trong những nguyên nhân làm tăng chi phí chuẩn bị World Cup 2014 xuất phát từ vấn nạn tham nhũng. Nhưng may thay, ban tổ chức lễ bốc thăm có thể tạm yên tâm khi địa điểm tổ chức ít nhiều sẽ tránh được các biểu tình có quy mô lớn do nằm cách thành phố gần nhất là Salvador khoảng 72 km. Vì vậy, nếu muốn biểu tình, người dân sẽ phải đi bộ một đoạn đường dài hoặc tiếp cận địa điểm tổ chức bằng thuyền. Người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Brazil Jose Maria Marin dù tỏ vẻ hài lòng với việc chọn tổ chức lễ bốc thăm ở bãi biển Costa do Sauipe, nhưng cũng thừa nhận rằng nếu “thông minh” hơn, ban tổ chức nên tổ chức tại một sân vận động, nơi sẽ hàng ngàn vé được tặng cho trẻ em nghèo ở các khu ổ chuột. Theo lịch dự kiến, lễ bốc thăm VCK World Cup 2014 sẽ được diễn ra từ 22 giờ 30 ngày 6.12 (giờ VN) đến 1 giờ ngày 7.12 và được truyền hình trực tiếp trên 190 quốc gia. Trong số những người được chọn bốc lá thăm có Yves Rimet, cháu trai của Jules Rimet - người sáng lập World Cup khi giữ chức Chủ tịch FIFA từ năm 1921 - 1954.