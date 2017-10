League Cup Anh Swansea City - Man City: Không ngủ quên trên chiến thắng

Sau khi đã tạo ra được những bước khởi đầu đầy ấn tượng ở cả Premier League lẫn Champions League, giờ đây Man City sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại EFL Cup bằng chuyến làm khách trên sân Liberty của Swansea vào rạng sáng 22.9 (theo giờ VN).

Sức mạnh chiều sâu

Dù đã thiết lập nên một kỷ lục mới của CLB với 8 chiến thắng liên tục ở mọi giải từ đầu mùa nhưng HLV Pep Guardiola chẳng những chưa muốn dừng lại mà còn hạ quyết tâm là “phải luôn cố gắng chơi trận tiếp theo tốt hơn so với trận đấu trước đó”. Ông không thỏa hiệp với sự tự mãn mà luôn thúc đẩy các cầu thủ của mình phải ngày càng chơi tốt hơn. Do vậy, Swansea sẽ có đủ lý do để lo lắng, thậm chí kể cả khi Man City không đưa đội hình mạnh nhất đến sân Liberty.

tin liên quan Guardiola đã chữa vấn nạn chấn thương ở Man City thế nào Không có nhiều cầu thủ của Manchester City (Man City) dính chấn thương dưới thời Pep Guardiola lúc này. Vậy ông thầy người Tây Ban Nha đã làm thế nào để giúp đội hình luôn trong trạng thái khỏe mạnh?

Không ai có thể nghi ngờ về sức mạnh chiều sâu trong lực lượng của “The Citizens” khi họ có hai cầu thủ cho mỗi vị trí với trình độ không chênh lệch là bao. Nhờ vậy, khi cần thay đổi đội hình xuất phát trên diện rộng, lối chơi của Man City cũng không hề thay đổi và hiệu quả thì gần như tương đương. Vì lẽ đó, Swansea sẽ phải chuẩn bị tinh thần để đối phó với cách chơi gây sức ép rất cao và thiên về kiểm soát bóng của Man City mà trong đó, những pha đánh biên sẽ giữ vai trò chủ đạo.

Cách chơi này sẽ giúp Man City khai thác tốt những khoảng trống phía sau các wing-back trong sơ đồ 3 hậu vệ mà HLV Francesco Guidolin đang áp dụng cho Swansea, chưa kể các cầu thủ tấn công ở trung tâm còn có thể tìm thấy những khe hở giữa các wing-back và các trung vệ của đối thủ. Sức ép sẽ càng nặng nề hơn khi “The Citizens” chơi chồng biên hoặc khi các cầu thủ chạy cánh bó vào trung lộ để mở đường cho các hậu vệ biên dâng lên.

Chờ đến hiệp 2

Mọi chuyện sẽ càng khó khăn với Swansea khi có thông tin cho rằng HLV Guidolin sẽ thay đổi một số vị trí trong đội hình xuất phát để đối phó với lịch thi đấu khủng khiếp ở phía trước, khi “Thiên nga” sẽ gặp lại Man City vào cuối tuần này và sau đó chạm trán với Liverpool. Ông nói trong sự lo lắng: “Bây giờ chúng tôi sẽ gặp Man City vào thứ Tư, Man City một lần nữa vào thứ Bảy, và sau đó là Liverpool. Chúng tôi phải cải thiện. Đối thủ không quan trọng, mà là thái độ của chúng tôi”. Mọi chuyện sẽ càng khó khăn với Swansea khi có thông tin cho rằng HLV Guidolin sẽ thay đổi một số vị trí trong đội hình xuất phát để đối phó với lịch thi đấu khủng khiếp ở phía trước, khi “Thiên nga” sẽ gặp lại Man City vào cuối tuần này và sau đó chạm trán với Liverpool. Ông nói trong sự lo lắng: “Bây giờ chúng tôi sẽ gặp Man City vào thứ Tư, Man City một lần nữa vào thứ Bảy, và sau đó là Liverpool. Chúng tôi phải cải thiện. Đối thủ không quan trọng, mà là thái độ của chúng tôi”.

Tuy nhiên, Man City không phải là không có điểm yếu mà nếu biết cách khai thác, Swansea vẫn có thể nghĩ đến một kết quả tích cực. Bên cạnh việc chơi lùi sâu để bảo vệ mành lưới nhà, “Thiên nga” cần phải luôn sẵn sàng tung ra những pha phản công chớp nhoáng, thông qua các wing-back, để đánh úp hàng phòng ngự thường chơi dâng cao của “The Citizens”. Hoặc họ cũng có thể tận dụng những tình huống cố định, nhờ chiều cao và khả năng không chiến của Fernando Llorente, để tìm kiếm bàn thắng.

tin liên quan Bị Swansea cầm hòa 2-2, Chelsea đứt mạch chiến thắng Dẫn trước từ hiệp một nhưng Chelsea phải vất vả mới kiếm được trận hòa 2-2 trên sân Swansea.

Mặt khác, nếu đội bóng của HLV Guidolin giữ vững được thế trận trong hiệp 1 thì họ sẽ có cơ hội trong hiệp 2, xét đến chuyện Man City thường có khuynh hướng không duy trì được nhịp điệu sau giờ nghỉ. Bằng chứng là trong 4 bàn thua của Man City ở Premier League có đến 3 bàn xảy ra trong hiệp 2. Đó chính là lúc Swansea cần đẩy cao đội hình để gây sức ép trước hàng phòng ngự không quá vững vàng của đối phương.

Nói là vậy nhưng liệu Swansea có làm được hay không lại là chuyện khác bởi như đã nói ở trên, Man City không hề ngủ quên trên chiến thắng. Do vậy, nhiều khả năng đội bóng của HLV Guardiola sẽ tiếp tục kéo dài thêm chuỗi trận toàn thắng từ đầu mùa để giành lấy tấm vé vào vòng 4 EFL Cup. Sau đó, họ sẽ ở lại miền Nam xứ Wales chứ không quay về Manchester để chuẩn bị cho cuộc tái ngộ với Swansea ở vòng 6 Premier League vào cuối tuần này.

Tình hình nhân sự Swansea: Bản hợp đồng kỷ lục Borja Baston có thể ra sân ngay từ đầu trong lúc Neil Taylor nhiều khả năng sẽ quay trở lại đội hình xuất phát khi HLV Francesco Guidolin có ý định thực hiện một số thay đổi. Man City: Tiền đạo Sergio Aguero tiếp tục thụ án treo giò và cầu thủ chạy cánh Nolito cũng vắng mặt vì lý do tương tự. Yaya Toure bị HLV Pep Guardiola loại khỏi đội hình, Fabian Delph đang dưỡng thương và khả năng ra sân của David Silva vẫn bỏ ngỏ. Trung vệ Vincent Kompany và cầu thủ chạy cánh Leroy Sane có thể ra sân ngay từ đầu.

Lịch sử đối đầu - Swansea và Man City đã gặp nhau 30 lần, Swansea thắng 7 trận, Man City thắng 19. - Lần gần đây nhất mà Swansea đá bại được Man City trên sân nhà là vào ngày 11.3.2012, với chiến thắng 1-0 tại Premier League.

Nam Khang