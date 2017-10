Leicester chưa thể nâng cúp vô địch Premier League vào cuối tuần này

Cho dù có giành chiến thắng trên sân Old Trafford của Manchester United (M.U) vào cuối tuần này, các cầu thủ Leicester cũng chưa thể nâng cao chiếc cúp vô địch Premier League.

Leicester đang tiến gần đến chức vô địch Premier League - Ảnh: AFP Leicester đang tiến gần đến chức vô địch Premier League - Ảnh: AFP

Vào ngày 1.5 tới, Leicester sẽ có chuyến làm khách đến sân Old Trafford của M.U trong khuôn khổ vòng 36 Premier League. Với khoảng cách 7 điểm so với đội đứng thứ 2 là Tottenham (76 so với 69), thầy trò HLV Claudio Ranieri sẽ chính thức trở thành nhà vô địch mới của giải Ngoại hạng Anh, bất chấp kết quả của các trận đấu khác.

Tuy nhiên, cho dù có giành chiến thắng trong trận đấu vào cuối tuần này, các cầu thủ Leicester cùng HLV Ranieri cũng chưa thể nâng cao chiếc cúp dành cho nhà vô địch Premier League. Bởi theo quy định của ban tổ chức, cúp sẽ chỉ được trao trong trận đấu trên sân nhà cuối cùng của đội vô địch.

Leicester sẽ hành quân đến sân Old Trafford của M.U mà không có tiền đạo chủ lực Jamie Vardy, người đã ghi 22 bàn trong mùa giải này. Chân sút 29 tuổi bị treo giò thêm 1 trận vì hành vi thiếu kìm chế với trọng tài trong trận hòa 2-2 với West Ham.

Vardy (9) sẽ vắng mặt trong trận đấu cuối tuần này - Ảnh: AFP Vardy (9) sẽ vắng mặt trong trận đấu cuối tuần này - Ảnh: AFP

Leicester sẽ không dễ giành chiến thắng trong trận đấu sắp tới. Bởi M.U mới chỉ thua 2 trận tại Old Trafford mùa giải này và bản thân "Quỷ đỏ" cũng đang nỗ lực để giành một suất dự Champions League mùa tới.

Nếu không thể có 3 điểm trong chuyến làm khách đến sân Old Trafford, Leicester vẫn đăng quang nếu như Tottenham cũng không thể thắng Chelsea trong trận đấu muộn ở vòng này.

Trong trường hợp Tottenham vượt qua Chelsea thì Leicester sẽ có cơ hội nâng cúp ở vòng 37 khi tiếp Everton trên sân nhà. Everton đang có phong độ rất tệ hại khi thua trong 7 trận liên tiếp và gần đây nhất là thất bại trước M.U ở bán kết Cúp FA.

Khánh Uyên