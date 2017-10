Leicester - M.U: 'Quỷ đỏ' tự tin vào hang 'Cáo'

Sau 3 trận hòa liên tục ở Premier League, HLV Jose Mourinho hy vọng M.U sẽ có một sự thay đổi trong vận may cùng cách tiếp cận tàn nhẫn hơn để quay trở lại con đường chiến thắng trong chuyến hành quân đến sân King Power của Leicester City vào đêm 5.2 (theo giờ VN).

Phải biến ưu thế thành chiến thắng

Mặc dù lại tiếp tục thống trị trận đấu vào hồi giữa tuần qua nhưng “Quỷ đỏ” vẫn không thể nào ghi bàn vào lưới Hull để rồi phải chấp nhận chia điểm ngay tại sân Old Trafford với kết quả hòa 0-0. Đó đã là trận hòa thứ ba liên tiếp của M.U, sau những kết quả đáng thất vọng khác trước Liverpool và Stoke với cùng tỷ số 1-1. Nguyên nhân là do các chân sút của M.U dứt điểm thiếu quyết đoán hoặc không gặp may, khiến họ không thể thắng được trụ thành, xà và sự xuất sắc của thủ môn đối phương.

tin liên quan Mourinho khiêm tốn trước kẻ sa cơ Leicester HLV Jose Mourinho của Manchester United (M.U) không bất ngờ khi chứng kiến ĐKVĐ Leicester City sa sút mùa này, thế nhưng vẫn tỏ ra thận trọng trước chuyến làm khách đến sân đối thủ.

Tất nhiên, M.U vẫn duy trì được thành tích bất bại trong 14 trận liên tục ở mọi giải nhưng HLV Mourinho không thể hài lòng với những kết quả đó mà ông muốn các cầu thủ của mình phải dứt khoát hơn trước khung thành của đối phương để biến ưu thế trên sân thành chiến thắng. Ông hy vọng M.U sẽ chơi trên sân của Leicester giống như trong trận lượt đi tại Old Trafford, “nơi mỗi cơ hội là một bàn thắng” để đá bại “Bầy cáo” với tỷ số 4-1, dù “đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn đối với chúng tôi và cũng là một trận đấu rất khó khăn cho họ”.

Vậy thì HLV Mourinho sẽ phải bố trí hàng công như thế nào “để ghi nhiều bàn thắng và giành chiến thắng”? Đương nhiên Zlatan Ibrahimovic và Paul Pogba vẫn sẽ giữ được chỗ của họ nên sự thay đổi sẽ chỉ xảy ra trên 2 cánh, trong sự chọn lựa giữa Juan Mata, Henrikh Mkhitaryan, Jesse Lingard, Anthony Martial và Marcus Rashford. Thậm chí ông cũng sẽ phải tính đến chuyện thay đổi cả về chiến thuật qua việc tập trung sử dụng tốc độ xuống 2 cánh.

Do M.U thường liên tục tấn công ở trung lộ và gần như luôn chơi phía trước hàng phòng ngự của đối phương nên nhiều khả năng Leicester sẽ đối phó bằng cách bố trí hàng thủ của họ lùi sâu và chơi hẹp. Trong hoàn cảnh đó, nhất là khi trung vệ Robert Huth sẽ theo sát Ibrahimovic như hình với bóng, thì việc khai thác tối đa 2 biên sẽ giúp “Quỷ đỏ” kéo giãn hàng phòng ngự của “Bầy cáo” để tạo ra những khoảng trống.

Mahrez trở lại

Vào lúc này, M.U rất cần chiến thắng và theo các chuyên gia, Leicester sẽ cung cấp một cơ hội hoàn hảo cho “Quỷ đỏ” vào đêm 5.2. “Bầy cáo” đang rơi tự do trên bảng xếp hạng Premier League mùa này sau khi giành được ngôi vô địch ở mùa trước. Họ chỉ thắng được một trong 5 trận gần đây, và hiện đang trải qua 3 trận thua liên tục với 7 lần để thủng lưới và không ghi được bàn thắng nào, đến nỗi HLV Claudio Ranieri phải thừa nhận rằng ông có thể bị sa thải vào bất cứ lúc nào. Vào lúc này, M.U rất cần chiến thắng và theo các chuyên gia, Leicester sẽ cung cấp một cơ hội hoàn hảo cho “Quỷ đỏ” vào đêm 5.2. “Bầy cáo” đang rơi tự do trên bảng xếp hạng Premier League mùa này sau khi giành được ngôi vô địch ở mùa trước. Họ chỉ thắng được một trong 5 trận gần đây, và hiện đang trải qua 3 trận thua liên tục với 7 lần để thủng lưới và không ghi được bàn thắng nào, đến nỗi HLV Claudio Ranieri phải thừa nhận rằng ông có thể bị sa thải vào bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của tân binh Molla Wague có thể giúp Leicester củng cố hàng phòng ngự và sự trở lại của ngôi sao Riyad Mahrez được kỳ vọng là sẽ cung cấp sinh khí cho một hàng công đã không ghi được bàn thắng nào ở mọi giải trong tháng Giêng. Mahrez, cùng với Jamie Vardy, sẽ có trách nhiệm gây rắc rối cho hàng phòng ngự của M.U vốn dễ tổn thương trước những pha phản công nhanh trong những tuần gần đây.

Bên cạnh đó, việc “Bầy cáo” thường chơi tốt trên sân nhà cũng mang đến cho họ sự tự tin nhất định trong nỗ lực mở ra lại con đường chiến thắng để nới rộng thêm khoảng cách với khu vực nguy hiểm. Trong đó, chiến thắng hào hùng 4-2 trước Man City tại sân King Power cách đây gần 2 tháng sẽ theo chân họ vào trận đấu này như một hành trang.

Cũng như M.U, Leicester rất cần chiến thắng vào lúc này. Thế nhưng, liệu “Bầy cáo” có thể gượng dậy sau khi đã chìm đắm khá lâu trong sự thất vọng? Có người tin vào điều đó, như trang whoscored.com dự đoán Leicester sẽ thắng 2-1, nhưng cũng có không ít người ngờ vực, thậm chí còn cho rằng đội bóng của HLV Ranieri sẽ phải biết đến trận thua thứ tư liên tục. Vế thứ hai có vẻ thuyết phục hơn, nhất là khi HLV Mourinho muốn chứng minh rằng M.U “luôn bắt đầu trận đấu để chơi, cố gắng ghi bàn và giành chiến thắng”.

Tình hình nhân sự Leicester: Leonardo Ulloa và Islam Slimani đều vắng mặt vì chấn thương trong khi Daniel Amartey vẫn đang bận tranh tài tại CAN 2017. M.U: Trung vệ Phil Jones là trường hợp vắng mặt duy nhất trong đội hình của M.U vì chấn thương.

Lịch sử đối đầu - Leicester và M.U đã gặp nhau 21 lần ở Premier League, Leicester thắng 2 trận, M.U thắng 13. - Trong 10 lần đón tiếp M.U trên sân nhà ở Premier League, Leicester thắng 1, hòa 3 và thua 6. - Chiến thắng duy nhất của Leicester trên sân nhà trước M.U (5-3) trong khuôn khổ Premier League được ghi nhận vào ngày 21.9.2014.

Nam Khang