Lệnh phải thắng

Trước sự trỗi dậy dữ dội của Tottenham, không riêng gì Man.City sốt ruột mà M.U cũng lo sốt vó trước khả năng bị soán ngôi.

Ở vòng 21, Man.City đấu muộn nhất vào rạng sáng 17.1 (theo giờ VN) gặp Wigan trên sân khách DW. Trong khi M.U đấu sớm vào tối nay gặp Bolton trên sân nhà Old Trafford. Đây là trận dứt khoát M.U phải thắng. Tuy nhiên, phía Bolton, HLV Owen Coyle cũng tuyên bố dõng dạc: “Trận này, chúng tôi quyết không nhường một bước nào cho đối thủ. Bất kể cầu thủ, HLV hay những người khác trong đội bằng cách này hay cách khác đều phải chiến đấu đến cùng với M.U. Tinh thần chính là yếu tố quan trọng và then chốt mỗi khi đối đầu trước những CLB lớn như M.U”. Bolton hiện đang đứng trong nhóm 3 đội rớt hạng, nhưng vừa rồi phong độ của họ được cải thiện đáng kể khi có chuỗi 3 trận bất bại. Trong đó, trận thắng trước Everton 2-1 ngay trên sân khách đã khích lệ tinh thần của họ, vì nhờ vậy thoát khỏi vị trí chót bảng để leo lên thứ 18 và chỉ còn cách nhóm an toàn phía trên 1 điểm.

Vì vậy, để ngăn chặn điều này xảy ra, mệnh lệnh tối thượng đối với M.U là phải thắng Bolton nhằm giữ vững vị trí thứ 2 do có ưu thế về hiệu số, hòa cũng đồng nghĩa như một thất bại vì hiện Tottenham đã bằng 45 điểm như “Quỷ đỏ”. Trong 2 trận vừa qua (không tính trận thắng Man.City 3-2 ở vòng 3 FA Cup), họ đã thi đấu dưới sức để Blackburn hạ 3-2 rồi Newcastle thắng 3-0 tại đấu trường chính yếu Premier League, khiến giờ đây đối mặt nguy cơ bị Tottenham (vòng này gặp Wolverhampton trên sân nhà) qua mặt. Ngoài ra trong trường hợp nếu M.U và Tottenham đều giành trọn 3 điểm ở vòng này thì sẽ tạo áp lực mạnh lên Man.City khi bắt buộc phải thắng Wigan để giữ lại cách biệt hơn 3 điểm.

Hai “ông lớn” khác là Chelsea (gặp Sunderland) và Liverpool (gặp Stoke) vòng này đều được chơi trên sân nhà và cũng thực sự không còn đường lùi khi đều vào trận với áp lực phải thắng. Chelsea kể từ trận thắng Man.City 2-1, đến nay trong 5 trận chỉ thắng 1, hòa 3 và thua 1, nên rất cần cải thiện tình hình. Liverpool cũng cần một chiến thắng để trở lại đường đua tốp 4, và điều khích lệ nhất của họ chính là sự trở lại kịp thời của thủ quân Steven Gerrard.

Tỷ lệ cược - Ngoại hạng Anh: 14.1, 22 giờ: Aston Villa - Everton: Villa chấp đồng nửa, thắng 8 Blackburn - Fulham: Fulham chấp đồng nửa, thắng 8 Chelsea - Sunderland: Chelsea chấp trái, trái rưỡi, thắng 9 Liverpool - Stoke: Liverpol chấp trái, trái rưỡi, thắng 8 M.U - Bolton: M.U chấp 2 trái rưỡi, thắng 8 Tottenham - Wolverhampton: Tottenham chấp trái, trái rưỡi, thắng 8 West Brom - Norwich: West Brom chấp nửa, thắng 8 - La Liga: 15.1, 2 giờ: Mallorca - Real Madrid: Real chấp trái rưỡi, thắng 9 4 giờ: Valencia - Real Sociedad: Valencia chấp trái, trái rưỡi, thắng 8 - Serie A: 15.1, 2 giờ 45: Catania - AS Roma: Roma chấp đồng nửa, thắng 8 (Các trận được trực tiếp trên HTVC thể thao, SCTV 15, Bóng đá TV, VTC HD thể thao, K+)

Giang Lao