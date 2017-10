Levante viết tiếp truyện thần thoại

Bàn thắng quyết định của trận đấu được tiền đạo Ruben Suarez ghi ở những phút đá bù giờ sau cú sút phạt mẫu mực. Trước đó, dù có ưu thế sân nhà nhưng với đẳng cấp không vượt trội hơn so với đối thủ Real Sociedad, Levante đã sớm bị dẫn trước từ phút thứ 4 (Estrada mở tỷ số 1-0 cho Sociedad). Phải vào hiệp 2, bằng tinh thần và sự nỗ lực vượt bậc, Levante ghi lại liên tiếp 2 bàn do công Nano và Valdo để dẫn lại 2-1. Tuy nhiên, Inigo Martinez gỡ hòa 2-2 cho Sociedad ở phút 86. Những tưởng Levante sẽ phải trả lại ngôi đầu cho “ông lớn” Real Madrid - đội cùng thời điểm đã hạ Villarreal 3-0 với các bàn thắng do Benzema, Kaka và Di Maria ghi. Mặc dù vậy, bàn thắng của Ruben Suarez đã làm thay đổi tất cả, đưa Levante bước vào một thời khắc lịch sử mà lần đầu tiên sau 102 năm tồn tại họ mới nếm trải được.



Ruben Suarez sau bàn thắng quyết định giúp Levante thắng Real Sociedad 3-2 - Ảnh: Reuters

Đó là tuần thứ 2 liên tiếp họ đứng ở ngôi đầu bảng vốn xưa nay chỉ thuộc về những đại gia như Real Madrid, Barcelona, Valencia hay Sevilla. Thêm nữa là chuỗi 7 trận toàn thắng liên tiếp (trong có các trận thắng vang dội trước Real 1-0, Espanyol 3-1, Malaga và Villarreal cùng 3-0), một chiến tích mà kể từ năm 2002 trở lại đây chỉ có mỗi Barca hay Real mới thực hiện được. Tâm trạng của thầy trò HLV Juan Ignacio Martinez hiện như đang lơ lửng trên chín tầng mây vì có nằm mơ họ cũng không tưởng tượng ra được viễn cảnh như bây giờ. Bản thân HLV Martinez, năm nay 47 tuổi, cũng là một HLV không có tên tuổi gì ở Tây Ban Nha và mới lần đầu được góp mặt ở giải La Liga. Ông Martinez cũng tiết lộ trong tuần qua ông đã phải đi làm thêm nghề tay trái là vệ sĩ bảo vệ cho một ca sĩ nhằm có thêm thu nhập.

Điều này cho thấy CLB Levante nghèo như thế nào. Họ chỉ có kinh phí hoạt động chừng 20 triệu euro/mùa, nên mùa nào cũng phải chạy vạy đi mượn thêm để có đủ cầu thủ thi đấu chứ nói gì đến chất lượng hoặc đầu tư nâng cấp theo yêu cầu của HLV. Do đó, việc Levante đang chễm chệ ở ngôi đầu bảng với 1 điểm hơn trước Real và 2 điểm trước Barca thật sự là truyện cổ tích thời nay. Lạ lùng hơn nữa là sau 9 vòng đấu, Levante với một lực lượng cầu thủ có độ tuổi trung bình được xem là già nhất trong lịch sử giải La Liga (31,6 tuổi) vẫn đang bất bại khi ghi 17 bàn, để lọt lưới chỉ 5 bàn. Một hiệu suất chỉ xếp sau 2 đội bóng lừng danh Real và Barca vốn sở hữu toàn siêu sao thượng thặng. Cuối tuần này, Levante gặp đối thủ cũng vừa tầm với mình là chủ nhà Osasuna. Báo chí Tây Ban Nha đang rất kỳ vọng Levante sẽ viết tiếp truyện thần thoại của mình.

Giang Lao