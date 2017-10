Lewandowski tỏa sáng, Dortmund thắng hủy diệt

PSG vẫn bất bại ở Ligue 1 “Gã nhà giàu” Paris Saint Germain (PSG) tiếp tục bất bại ở Ligue 1 năm nay khi đè bẹp vị khách Lorient với tỷ số 4-0 ở trận đấu sớm vòng 12 diễn ra rạng sáng nay (2.11, giờ VN). Ở trận này, dù không có chân sút chủ lực Zlatan Ibrahimovic do chấn thương đầu gối, nhưng đội bóng thủ đô nước Pháp vẫn có một chiến thắng dễ dàng trước đối thủ đang ngụp lặn ở nhóm cuối bảng. Số phận của Lorient sớm được an bài trong hiệp 1 sau những pha lập công của Lucas (phút 3), Menez (phút 39) và Cavani (phút 43) lập công. Đến phút 81, tân binh đắt giá nhất lịch sử Ligue 1 Cavani ấn định chiến thắng 4-0, giúp PSG tiếp tục giữ ngôi đầu bảng với 3 điểm tạm hơn AS Monaco (đấu muộn).