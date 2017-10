Lịch sử sang trang

Cuối cùng, HLV Mourinho và Real Madrid đã nếm được hương vị chiến thắng trong trận “Siêu kinh điển” khi hạ Barcelona 2-1 rạng sáng qua, trên sân Nou Camp.



Ronaldo đã khiến các cầu thủ Barca phải ở dưới mình một tầm đầu - Ảnh: Reuters

Đây là trận thắng lịch sử của Real. Bởi nó giúp CLB Hoàng gia Tây Ban Nha sắp đòi lại nhiều thứ đã mất vào tay kình địch không đội trời chung bấy lâu nay. Đầu tiên phải kể đến chức vô địch La Liga sau 3 mùa bóng phải núp dưới bóng của Barca. Hiện với 7 điểm nhiều hơn và giải còn 4 vòng, Real đang nắm đến 95% cơ hội đăng quang. Kế đến, đây là lần đầu tiên trong 8 trận “Siêu kinh điển” gần đây - tính riêng ở La Liga - Real đã thắng sau các kết quả chỉ hòa (1) và thua (6) trước đó (trong đó có 4 trận dưới thời HLV Mourinho). Trận thắng này cũng giúp Real chấm dứt kỷ lục 34 trận bất bại của Barca trên sân nhà tại La Liga. Real cũng thiết lập kỷ lục ghi bàn mới trong một mùa giải: 109 bàn. Siêu sao ghi bàn quyết định mang lại trận thắng cho Real, Cristiano Ronaldo đã nâng kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải lên 42 bàn ở La Liga (hơn đối thủ Messi 1 bàn), và nếu tính tổng cộng các giải khác, cầu thủ người Bồ Đào Nha này đã ghi 54 bàn. Cá nhân HLV Mourinho giờ cũng đã hưởng được niềm vui của kẻ thắng trận.

Nhưng để có được trận thắng 2-1 ngay tại Nou Camp, Mourinho phải cảm ơn CLB cũ Chelsea đã giúp mình tìm ra công thức hạ đối thủ. Chelsea vừa thắng Barca 1-0 vào giữa tuần rồi ở trận lượt đi bán kết Champions League bằng một lối chơi phòng thủ có chiều sâu để phá lối chơi phối hợp 1 chạm (tiki-taka) truyền thống của Barca, đồng thời tổ chức tấn công chớp nhoáng ghi bàn hạ gục đối thủ.

Real cũng làm điều tương tự, nhưng còn xuất sắc hơn nhờ có các nhân tố tuyệt hảo trên hàng công như Ronaldo, Ozil, Benzema hay Di Maria. Real dù kém hẳn thời gian cầm bóng (chỉ 28% so với 72%), nhưng luôn có được số cơ hội tấn công ngang với Barca (14). Thậm chí, cơ hội sút cầu môn của Real còn nhỉnh hơn Barca (6 so với 3). Điều này cũng lý giải rằng chỉ cần trong một đêm Messi chơi kém hứng khởi, đội bóng xứ Catalan lập tức thiếu hẳn các phương án ghi bàn. Hơn nữa, HLV Guardiola hình như đã mắc sai lầm về chiến thuật khi chọn cầu thủ trẻ Tello đá chính, trong khi để Alexis Sanchez, Fabregas và Pedro ngồi dự bị (chỉ tung vào hiệp 2, sau khi bị dẫn trước 1-0 với bàn thắng đầy tranh cãi của Khedira khi nhiều báo cho rằng đã việt vị). Chính Sanchez vừa có mặt trên sân đã gỡ hòa cho Barca ở phút 70. Nhưng chỉ 3 phút sau, một thoáng mất tập trung của Barca do hồ hởi dâng lên quá cao sau bàn gỡ đã phải trả giá khi Ronaldo đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1. Bàn thắng này cũng là câu trả lời xác đáng của Ronaldo rằng, anh vẫn là ngôi sao trong những trận cầu lớn.

Giang Lao