Lịch sử ủng hộ Arsenal

Trên lý thuyết, Arsenal vẫn còn cơ hội tranh chấp ngôi vô địch Premier League với Chelsea và M.U, nhưng để tiếp tục nuôi dưỡng niềm hy vọng đó, họ cần phải kiếm được cả 3 điểm trong chuyến hành quân đầy bất trắc đến sân White Hart Lane vào rạng sáng mai.

Đây là trận đấu mà nhiều khả năng Arsenal sẽ chào đón sự trở lại của tiền đạo Van Persie sau gần 4 tháng vắng mặt vì chấn thương. Chính anh là người đã ghi hai bàn thắng vào lưới Tottenham trong chiến thắng 3-0 ở lượt đi, trước khi phải vắng mặt suốt 31 trận. Khi có Van Persie, “Các pháo thủ” đạt hiệu suất ghi 3,26 bàn/trận ở Premier League và con số này đã giảm xuống còn 1,77 bàn/trận khi anh vắng mặt. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của Van Persie trong những phương án tấn công của Arsenal.

Tỷ lệ cược

- La Liga:

15.4, 1 giờ: Atl. Madrid - Xerez: Atl. Madrid chấp 1 trái rưỡi, thắng 9

3 giờ: Barcelona - D. La Coruna (VCTV3 trực tiếp): Barca chấp 2 trái rưỡi, thắng 8

- Premier League:

15.4, 1 giờ 45: Aston Villa - Everton (Star Sport, VTC1 trực tiếp): Villa chấp đồng nửa, thắng 8, Wigan - Portsmouth: Wigan chấp 1 trái, thắng 8

2 giờ: Fulham - Stoke: Fulham chấp đồng nửa, thắng 8, Tottenham - Arsenal (ESPN, VTC 3 trực tiếp): Arsenal chấp đồng nửa, thắng 9

(Nguồn: Asianbookie)

Tuy nhiên, nếu có kịp trở lại trong trận đấu quan trọng này thì chắc chắn Van Persie cũng chưa thể lấy lại được phong độ đỉnh cao cùng cảm giác bóng nên ông Wenger vẫn có lý do để lo lắng liên quan đến sự vắng mặt của Fabregas, Gallas và Arshavin - những “pháo thủ” không thể thiếu trong đội hình của Arsenal. Thế nhưng, “Các pháo thủ” vẫn có lợi thế về mặt thể lực so với Tottenham do họ được nghỉ suốt một tuần trong lúc đội quân của ông Redknapp vừa phải trải qua 120 phút đầy vất vả và thất vọng trước Portsmouth (0-2) trong trận bán kết Cúp FA hồi cuối tuần.

Để bù đắp cho sự thiệt thòi về mặt thể lực, Tottenham sẽ có được sự phục vụ của Dawson, Corluka và có thể là cả Lennon, King, Jenas sau khi các cầu thủ này đều bình phục chấn thương. Coi như không gặp rắc rối về mặt quân số nhưng vấn đề là liệu các cầu thủ Tottenham có nhanh chóng đứng dậy được sau thất bại trước Portsmouth. Đó là điều mà họ phải làm cho bằng được nếu còn nghĩ đến chuyện tranh chấp vị trí thứ 4 với Man.City.

Chắc chắn đây sẽ là một trận đấu rất quyết liệt, thiên về tấn công với tốc độ cao như lối chơi thường thấy của hai đội. Nếu Arsenal cố tình đẩy tốc độ lên thật cao trong suốt trận đấu thì Tottenham có thể đuối sức vào hiệp 2 và lúc đó, “Các pháo thủ” có thể ra tay kết liễu số phận của đối phương. Tottenham từng thua 3 trận trên sân nhà trong mùa này và ở 10 lần gần đây nhất chạm trán với Arsenal trong khuôn khổ Premier League thì họ lại chưa một lần chiến thắng. Lịch sử khó có thể xoay chiều vào rạng sáng mai.

Trần Tôn