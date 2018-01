Lịch thi đấu bóng đá ngày 16.1 và sáng 17.1

Lịch thi đấu: Ligue 1: 1 giờ ngày 17.1: Bordeaux - Caen Marseille - Strasbourg 3 giờ ngày 17.1: AS Monaco - Nice Cúp FA: 2 giờ 45 ngày 17.1: Leicester - Fleetwood Town Mansfield Town - Cardiff City West Ham - Shewsbury Town Sheffield Wednesday - Carlisle United 3 giờ ngày 17.1: Reading - Stevenage Vòng chung kết giải U.23 châu Á: 15 giờ: U.23 Nhật Bản - U.23 CHDCND Triều Tiên (VTV6) U.23 Thái Lan - U.23 Palestine 18 giờ 30: U.23 Iraq - U.23 Jordan (VTV6) U.23 Malaysia - U.23 Ả rập Xê út Giải U.19 quốc gia: 14 giờ: U.19 Hà Nội - U.19 CAND 15 giờ: U.19 Viettel - U.19 PVF U.19 QNK Quảng Nam - U.19 Thanh Hóa U.19 Hà Tĩnh - U.19 SLNA U.19 Sanatech Khánh Hòa - U.19 Bình Định U.19 Bình Dương - U.19 Cần Thơ U.19 Tây Ninh - U.19 Đồng Tháp U.19 Long An - U.19 Đồng Nai 16 giờ: U.19 Nam Định - U.19 Than Quảng Ninh 17 giờ: U.19 TP.HCM - U.19 HAGL