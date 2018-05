Lịch thi đấu bóng đá ngày 26.5 và sáng 27.5

Lịch thi đấu: Chung kết Champions League: 1 giờ 45 ngày 27.5: Real Madrid - Liverpool (K+PM) Play-off giải Championship: 23 giờ: Aston Villa - Fulham Giải V-League: 17 giờ: HAGL - SLNA (VTV6) Hải Phòng - Sanna Khánh Hòa (BĐTV) Quảng Nam - Nam Định (TTTV) 19 giờ: Hà Nội - FLC Thanh Hóa (VTV6) Giải hạng Nhất: 16 giờ: Bình Định - Bình Phước 16 giờ 30: CLB bóng đá Huế - Long An Giải hạng Nhì: 15 giờ: Long An II - Bến Tre 15 giờ 30: Tiền Giang - Vĩnh Long An Giang - Bà Rịa Vũng Tàu