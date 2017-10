Lịch thi đấu bóng đá ngày 28.10 và sáng 29.10

Lịch thi đấu: Premier League: 18 giờ 30: M.U - Tottenham (K+1) 21 giờ: West Brom - Man City Watford - Stoke Liverpool - Huddersfield Crystal Palace - West Ham Arsenal - Swansea 23 giờ 30: Bournemouth - Chelsea La Liga: 18 giờ: Alaves - Valencia 23 giờ 30: Atletico Madrid - Villarreal 1 giờ 45 ngày 29.10: Bilbao - Barcelona 3 giờ 30 ngày 29.10: Sevilla - Leganes Serie A: 23 giờ: AC Milan - Juventus 1 giờ 45 ngày 29.10: AS Roma - Bologna Bundesliga: 20 giờ 30: Hoffenheim - Monchengladbach Hertha Berlin - Hamburg Schalke - Wolfsburg Leverkusen - Cologne Hannover - Dortmund 23 giờ 30: Bayern Munich - Leipzig Ligue 1: 22 giờ: Bordeaux - AS Monaco 1 giờ ngày 29.10: Caen - Troyes Guingamp - Amiens Montpellier - Rennes Strasbourg - Angers Dijon - Nantes V-League: 17 giờ: Than Quảng Ninh - Hải Phòng (VTV6) Sanna Khánh Hòa - Sông Lam Nghệ An (TTTV) 17 giờ 30: Long An - FLC Thanh Hóa (BĐTV) Giải U.17 thế giới: Tranh hạng 3: 18 giờ 30: U.17 Brazil - U.17 Mali Chung kết: 21 giờ 30: U.17 Anh - U.17 Tây Ban Nha