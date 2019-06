Lịch thi đấu, lịch phát sóng Copa America hôm nay và rạng sáng mai 16.6: Brazil và Argentina xuất quân

Brazil quá mạnh so với Bolivia, họ lại có lợi thế sân nhà khiến sức mạnh đó càng nhân lên gấp bội. Niềm khát khao vô địch giải đấu này của Brazil đã được nung nấu 30 năm trời và lần này, các vũ công samba quyết không bỏ lỡ dù đội hình thiếu vắng ngôi sao Neymar. Sự vắng mặt của chân sút đang chơi cho Paris Saint Germain sẽ không đáng kể khi Brazil khai cuộc với đối thủ Bolivia. Trong lịch sử, Brazil chỉ chấp nhận thất bại khi chơi trên sân La Paz của Bolivia, nơi có độ cao trên 3.600m so với mực nước biển. Còn khi về miền duyên hải, Bolivia chỉ là chú cừu non ngoan ngoãn chịu trói và cơ hội Brazil kiếm thật nhiều bàn thắng là đây.

Ở hai trận đấu vào rạng sáng mai 16.6 (theo giờ VN), Argentina sẽ xuất quân trong hành trình tìm lại ngôi vị số một số Nam Mỹ, nơi mà họ chỉ về nhì ở Copa America 2016 (thua Chile ở loạt sút luân lưu 11m trong trận chung kết). Colombia là đối thủ đáng gờm nên Messi và các đồng đội không thể mất tập trung được.