Lịch thi đấu, lịch phát sóng Serie A hôm nay 2.11: Derby Turin bị che mờ

Các trận đấu giữa những đội bóng cùng thành phố luôn có một sự căng thẳng nhất định. Tuy nhiên, Torino mùa này không còn chơi hay nữa và họ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với đội đầu bảng Juventus , vì thế có thể đoán trận derby này không còn gay cấn và phần thắng hẳn sẽ nghiêng về các nhà đương kim vô địch Juventus.

Trận đấu sớm giữa Napoli và AS Roma được đánh giá là hấp dẫn hơn một trận derby rất nhiều bởi cả hai CLB đều đang giành một chỗ trong top 3. Napoli mùa này không còn thực sự mạnh như mùa trước, họ cũng vừa trải qua trận đấu căng thẳng với "ngựa ô" Atalanta ở vòng đấu trước (hòa 2-2 trên sân nhà) trong khi AS Roma nhàn hạ thắng Udinese 4-0. Phong độ đó ít nhiều nói lên được khát khao của mỗi câu lạc bộ và dù được chơi trên sân nhà nhưng Napoli không được đánh giá cao hơn AS Roma, một trận hòa là điều có thể xảy ra nhất sau trận này.