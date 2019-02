Ligue 1: Fabregas giúp AS Monaco tạm thoát nỗi ám ảnh sân nhà

Tiền vệ người Tây Ban Nha gia nhập AS Monaco vào tháng trước từ Chelsea. Trước khi Fabregas đặt chân đến, AS Monaco chìm trong khủng hoảng khi không được nếm hương vị chiến thắng sau 7 trận liên tiếp và buộc phải sa thải HLV Thierry Henry để bổ nhiệm lại Leonardo Jardim dẫn dắt đội bóng.

Trong trận đấu thứ hai dưới quyền HLV Jardim (người bị sa thải hồi tháng 10 năm ngoái để nhường chỗ cho Henry), bàn thắng ở phút 62 của Fabregas đã giúp AS Monaco chấm dứt chuỗi trận tệ hại, đồng thời giúp đội bóng Công quốc có được trận thắng đầu tiên trên sân nhà Stade Louis II tại Ligue 1 mùa này.

Trước khi tiền vệ kỳ cựu người Tây Ban Nha ấn định chiến thắng 2-1, AS Monaco thực sự nhọc nhằn trước Toulouse. Theo đó, dù có bàn mở tỷ số nhờ công của Aleksandr Golovin (phút 15) nhưng chỉ giữ được lợi thế về điểm số trong 5 phút khi hàng thủ lại để Christopher Jullien ghi bàn gỡ hòa cho đội khách.

Sự tỏa sáng của Fabregas không những giúp AS Monaco còn có ý nghĩa quan trọng hơn đối với đội bóng này khi họ vươn lên vị trí 18, duy trì cơ hội trụ hạng khi ngang bằng với đội xếp ở khu vực an toàn là Caen (cả hai đội cùng có 18 điểm). Nhưng điều mà người hâm mộ AS Monaco cảm thấy vui hơn khi dưới sự dẫn dắt của Jardim, lối chơi của đội bóng đã có nét hơn, đặc biệt là ở khâu phòng thủ.

“Tôi đã chúc mừng các cầu thủ vì ba điểm đầu tiên của giải đấu. Bây giờ chúng tôi phải chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Những phút cuối thật khó khăn. Ngay cả khi cố gắng quên đi quá khứ khi không chiến thắng trong một thời gian dài nên nó có thể trở nên hơi đáng sợ”, HLV Jardim nói sau trận đấu. Trước đó, trong trận đấu đầu tiên trở lại nắm quyền, HLV Jardim, AS Monaco đã bị loại khỏi bán kết League Cup bởi Guingamp trên chấm phạt đền sau trận hòa 2-2.

Ở các trận khác, Marseille (31 điểm) tụt xuống vị trí thứ 10 sau thất bại 1-2 trước đội chủ nhà Reims.

Kết quả các trận đấu Ligue 1 Monaco 2 - 1 Toulouse Angers 1 - 0 Dijon Bordeaux - Guingamp (hoãn) Rennes 1 - 0 Amiens Reims 2 - 1 Marseille

Tây Nguyên