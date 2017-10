Ligue 1 lại căng thẳng kiện cáo vì thuế

Nantes bị trừ điểm, Lyon bị loại ở Cúp quốc gia Ban tổ chức Ligue 1 đã quyết định phạt trừ 3 điểm đối với Nantes do sử dụng cầu thủ sai quy định trong trận thắng Bastia 2-0 ở trận khai mạc mùa giải. Theo đó, ở trận đấu trên, Nantes đã đưa Abdoulaye Traore vào sân trong hiệp 2 trong thời điểm cầu thủ 19 tuổi này đang thụ án treo giò 1 trận. Phán quyết trên đã đẩy Nantes xuống vị trí thứ 11, trong khi với 3 điểm được cộng thêm, Bastia vươn lên vị trí thứ 8 và thắp cơ hội giành suất dự cúp châu Âu mùa sau. Ở diễn biến khác, trong trận đấu muộn nhất ở vòng 16 đội Cúp quốc gia Pháp diễn ra rạng sáng nay (14.2, giờ VN), Lyon đã nói lời chia tay trong luyến tiếc khi bị loại bởi đội bóng hạng dưới Lens với thất bại 1-2. Ở trận này, chủ nhà Lyon sớm vượt lên dẫn trước ở phút thứ 9 do công của Briand và kiểm soát thế trận, nhưng một sai lầm ở cuối trận khiến họ phải trả giá bằng bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 90 trên chấm 11m. Trận đấu buộc phải thi đấu 2 hiệp phụ và Lyon tiếp tục nhận cú sốc khi Gbamin trở thành người hùng với pha ghi bàn giúp Lens giành chiến thắng 2-1 để vào tứ kết gặp AS Monaco.