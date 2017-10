Ligue 1: vòng 21 - Cuộc chiến hai thái cực

Grenoble cách 12 điểm so với khu vực an toàn và chỉ mới có được 1 trận thắng kể từ đầu giải. Trong 4 lần làm khách gần đây, Bordeaux đều toàn thắng song có cảm giác rằng họ khởi đầu năm mới không mấy suôn sẻ. Thầy trò HLV Blanc chỉ giành chiến thắng 1-0 trước đội hạng 3 Rodez ở cúp Pháp trước khi hòa Marseille trên sân nhà. Đó là chưa kể chấn thương của Carrasso. Với 7 điểm cách biệt so với đội kế tiếp, chỉ cần sơ sẩy trong khoảng 2 trận, Bordeaux sẽ bị Lille, đội bóng đang có phong độ cực tốt, bám sát.

Lille nhiều khả năng sẽ gia tăng số trận thắng liên tiếp ở Ligue 1 lên con số 8 khi gặp đội bóng đang xếp thứ 15 Sochaux. Trong khi đó, Marseille cũng sẽ dễ dàng lấy 3 điểm khi tiếp Le Mans. Đội bóng đang xếp thứ ba từ dưới lên thua cả 9 trận trên sân khách mùa này.

Dự đoán:

Boulogne – Valenciennes: 1-1

Nice – Auxerre: 0-0

PSG – Monaco: 2-0

Toulouse – Nancy: 2-1

Lorient – Lyon: 0-1

Grenoble – Bordeaux: 0-2

Lens – Montpellier:1-1

Sochaux – Lille: 1-3

Marseille – Le Mans: 3-0.

S.D