Lĩnh thẻ đỏ, De Rossi mất luôn suất ở tuyển Ý

Danh sách tuyển Ý chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Pháp: Thủ môn: Gianluigi Buffon (Juventus), Morgan De Sanctis (Napoli), Salvatore Sirigu (Paris St Germain), Emiliano Viviano (Fiorentina) Hậu vệ: Davide Astori (Cagliari), Federico Balzaretti (AS Roma), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Domenico Criscito (Zenit St Petersburg), Christian Maggio (Napoli), Davide Santon (Newcastle United) Tiền vệ: Antonio Candreva (Lazio), Alessandro Diamanti (Bologna), Alessandro Florenzi (AS Roma), Emanuele Giaccherini (Juventus), Claudio Marchisio (Juventus), Riccardo Montolivo (AC Milan), Andrea Pirlo (Juventus), Marco Verratti (Paris St Germain); Tiền đạo: Mario Balotelli (Manchester City), Mattia Destro (Roma), Stephan El Shaarawy (AC Milan), Sebastian Giovinco (Juventus), Pablo Osvaldo (AS Roma)