Liverpool bám sát top 4 Premier League

(TNO) Bàn thắng có phần may mắn do tiền vệ Jordan Henderson ghi đã giúp Liverpool vượt qua Swansea trong trận đấu muộn vòng 29 Premier League. Với chiến thắng này, ‘lữ đoàn đỏ’ tiếp tục theo đuổi mục tiêu giành quyền dự Champions League mùa tới khi chỉ kém M.U 2 điểm (54 so với 56). >> Liverpool bị Blackburn buộc phải đá lại ở Cúp FA

Shelvey (áo trắng) uy hiếp khung thành Liverpool - Ảnh: Reuters Trước chuyến làm khách đến sân Swansea, Liverpool chịu sức ép khá lớn khi hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp vị trí trong top 4 là Arsenal và M.U đều giành chiến thắng hồi cuối tuần. Có lẽ áp lực đó đã phần nào ảnh hưởng đến các cầu thủ Liverpool khi họ khởi đầu trận đấu một cách chậm chạp. Swansea có phần lấn lướt và tạo ra được một số tình huống uy hiếp khung thành đội khách. Điển hình là các pha dứt điểm của Bafetimbi Gomis, Gylfi Sigurdsson hay Jonjo Shelvey.

Sterling (trái) và các đồng đội giành lại được thế trận trong hiệp 2 - Ảnh: Reuters Trong các tình huống đó, thủ môn Simon Mignolet đều thi đấu xuất sắc để cứu thua cho Liverpool. Có thể nói thủ môn người Bỉ đã tìm lại được phong độ đỉnh cao của mình và điều đó đã giúp cho đội bóng thành phố cảng bất bại từ giữa tháng 12.2014 đến nay. Sau khi để cho đội chủ nhà ép sân trong hiệp 1, Liverpool đã khiến thế trận đổi chiều sau giờ nghỉ giải lao. Các pha lên bóng của các học trò HLV Brendan Rodgers trở nên nguy hiểm hơn và khung thành Swansea bắt đầu bị đe dọa.

Pha cản phá của Amat khiến bóng đập vào chân Henderson rồi bay vào lưới - Ảnh: Reuters Phút 58, Coutinho xâm nhập vùng cấm địa đội chủ nhà rồi dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc. Đó chính là điềm báo cho những phút giông bão trước khung thành do thủ môn Lukasz Fabianski trấn giữ. Đến phút 68, Liverpool có được bàn thắng mở tỷ số một cách khá may mắn. Từ đường chuyền của Daniel Sturridge, Henderson thoát xuống rất nhanh. Nỗ lực cản phá của hậu vệ Jordi Amat bên phía Swansea đã khiến bóng đập vào chân Henderson và vượt qua tầm với của thủ môn Fabianski vào lưới.

Sturridge (giữa) có pha dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc ở cuối trận - Ảnh: Reuters Trong khoảng thời gian còn lại, đội khách tiếp tục làm chủ trận đấu. Nếu may mắn hơn, Liverpool đã có thể nâng cao cách biệt vào cuối trận khi cú dứt điểm của Sturridge đưa bóng trúng cột dọc. Tuy nhiên, cách biệt 1 bàn là đủ để giúp thầy trò HLV Rodgers có được 3 điểm trong trận đấu này. Như vậy, Liverpool đã có 54 điểm, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, kém đội đứng thứ 4 là M.U 2 điểm. Khánh Uyên