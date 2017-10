Liverpool bị “hành xác”

HLV Brendan Rodgers đã chỉ trích Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh khi quyết định xếp lịch cho Liverpool đấu sớm trận vòng 27 gặp Swansea tối nay, trên sân Anfield, thay vì được nghỉ do đã bị loại khỏi FA Cup.

Ông Rodgers cho rằng đó giống như một cuộc hành xác đối với CLB Liverpool khi phải đấu liên tục 4 trận trong vòng chỉ 10 ngày. Thực ra, do CLB Swansea cuối tuần sau bận thi đấu trận chung kết giải Capital One Cup trên sân Wembley gặp Bradford, nên họ được ưu tiên xếp đá trước để có thời gian chuẩn bị. Tuy nhiên, thuận cho Swansea lại gây khó Liverpool. CLB vùng Merseyside này vừa thua 2 trận liên tiếp đều cùng tỷ số 0-2 trước West Brom (vòng 26 giải Ngoại hạng Anh) hồi đầu tuần và trước Zenit St Petersburg (trận lượt đi vòng 1/16 giải Europa League trên sân khách) hôm giữa tuần này. Nay, khi mới vừa từ Nga bay về Anh họ lại tất bật lao vào chuẩn bị cho trận gặp Swansea - một đối thủ không dễ nhằn khi từng thắng Liverpool 3-1 ở vòng 4 Capital One Cup ngay tại Anfield và hòa 0-0 ở trận lượt đi giải Ngoại hạng Anh. Chưa hết, 3 ngày sau trận này, Liverpool còn tiếp tục đấu với Zenit ở trận lượt về vòng 1/16 giải Europa League.



Liverpool (phải) có kịp gượng dậy sau 2 trận thua liên tiếp? - Ảnh: Reuters

Rõ ràng, đây là một lịch trình thi đấu không dễ thở và có thể khiến Liverpool đánh mất tất cả ở mùa giải này. Đó là phải giã từ sớm cuộc đua tốp 4 nếu để thua tiếp Swansea (hiện Liverpool đang thua đội xếp hạng 4 là Tottenham tới 12 điểm) và nhiều khả năng bị loại khỏi giải Europa League. HLV Rodgers vì thế chỉ trích nặng nề Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh khi đã chẳng giúp ích gì cho CLB trong nước, mà ngược lại còn hại nhiều hơn vì bố trí lịch đấu kín mít như vậy.

Tuy thế, ở vào hoàn cảnh không thể thay đổi được nữa, bắt buộc HLV Rodgers phải kêu gọi các học trò của mình cắn răng thi đấu để tìm tia hy vọng mong manh. Nhưng một mặt nào đó chiến lược gia người Bắc Ireland này thừa nhận: “Cơ hội dự Champions League mùa tới của Liverpool là cực kỳ khó”. Ở trận gặp Swansea, Liverpool có sự trở lại rất quan trọng là tiền đạo Sturridge - vắng mặt kể từ sau trận hòa Man.City 2-2. Ngoài ra, còn thêm sự xuất hiện của tân binh Coutinho và hậu vệ Agger.

Ở diễn biến khác, cũng tối nay Man.City đối đầu Leeds trên sân Etihad ở vòng 5 FA Cup. Theo báo chí Anh tiết lộ, nếu “Man xanh” thua tiếp trận này (trước đó vừa thua choáng váng trước Southampton 1-3) thì HLV Mancini sẽ bị sa thải ngay lập tức. Tuy nhiên, ông Mancini bác bỏ điều này và cho rằng đó chỉ là tin đồn. Nhưng biết đâu được, vì Man.City đang rơi vào giai đoạn khốn khó mà bất cứ kết quả bất lợi nào cũng dẫn đến hệ lụy khó lường.

Tỷ lệ cược - Premier League: 17.2, 22 giờ: Liverpool - Swansea: Liverpool chấp đồng nửa, thắng 9 - FA Cup: 17.2, 19 giờ: Chelsea - Brentford: Chelsea chấp 2 trái, 2 trái rưỡi, thắng 9 21 giờ: Man.City - Leeds: Man.City chấp 2 trái, 2 trái rưỡi, thắng 9 22 giờ 55: Huddersfield - Wigan: Wigan chấp đồng nửa, thắng 9 - La Liga: 18.2, 1 giờ: Valladolid - Atl. Madrid: Atl. Madrid chấp nửa, thắng 8 3 giờ: Real Madrid - Rayo Vallecano: Real chấp 2 trái, thắng 9 - Serie A: 17.2, 21 giờ: Napoli - Sampdoria: Napoli chấp 1 trái, trái rưỡi, thắng 8 18.2, 2 giờ 45: Fiorentina - Inter Milan: Fiorentina chấp nửa, thắng 9 G.L (Nguồn: Asianbookie. Các trận được trực tiếp trên HTV thể thao, SCTV15, Bóng đá TV, K+)

