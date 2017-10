Liverpool bị loại khỏi Champions League

Kết quả các trận đấu: Bảng A: Juventus 0 - 0 Atletico Madrid Olympiakos 4 - 2 Malmo (Olympiakos: Torrijos (22’), Dominguez (63’), Mitroglou (87’), Afellay (90’); Malmo: Kroon (59’), Rosenberg (81’) Xếp hạng: 1. Atletico Madrid (13 điểm), 2. Juventus (10 điểm), 3. Olympiakos (9 điểm), 4. Malmo (3 điểm) Bảng B: Liverpool 1 - 1 Basel (Liverpool: Gerrard (81’); Basel: Frei (25’) Real Madrid 4 - 0 Ludogorets Razgrad (Real Madrid: Ronaldo (20’ - pen), Bale (38’), Arbeloa (80’), Medran (88’) Xếp hạng: 1. Real Madrid (18 điểm), 2. Basel (7 điểm), 3. Liverpool (5 điểm), 4. Ludogorets Razgrad (4 điểm) Bảng C: Benfica 0 - 0 Leverkusen AS Monaco 2 - 0 Zenit (AS Monaco: Abdennour (63’), Fabinho (89’) Xếp hạng: 1. AS Monaco (11 điểm), 2. Leverkusen (10 điểm), 3. Zenit (7 điểm), 4. Benfica (5 điểm) Bảng D: Dortmund 1 - 1 Anderlecht (Dortmund: Immobile (58’); Anderlecht: Mitrovic (84’) Galatasaray 1 - 4 Arsenal (Galatasaray: Sneijder (89’); Arsenal: Podolski (3’, 90’), Ramsey (11’, 29’) Xếp hạng: 1. Dortmund (13 điểm), 2. Arsenal (13 điểm), 3. Anderlecht (6 điểm), 4. Galatasaray (1 điểm)