Liverpool đè bẹp Everton

Trận derby vùng Merseyside thứ 185 “nóng” lên ngay sau tiếng còi khai cuộc với những pha tranh chấp bóng quyết liệt ở giữa sân. Nhờ lợi thế sân nhà cùng với hàng tiền vệ chơi khá năng nổ, Everton có được thế trận lấn lướt hơn và nếu may mắn thì Cahill, Distin và Saha đã có thể ghi bàn mở tỷ số sau những cơ hội mười mươi.

Tuy nhiên, phút 22, Everton đang trong thế chủ động bỗng chốc phải co cụm về phòng ngự do tiền vệ trẻ Jack Rodwell nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi nguy hiểm đối với tiền đạo Luis Suarez (Liverpool). Số phận của trận đấu tưởng chừng sớm được định đoạt ở phút 43 khi đội trưởng Jagielka cản phá trái phép Suarez trong vòng cấm và Liverpool được hưởng phạt đền. Thế nhưng, cú sút phạt của Dirk Kuyt lại bị thủ thành Howard xuất sắc cản phá. Hai phút sau, đội khách lại thiếu may mắn khi pha sút xa của Adam lại đưa bóng tìm đến xà ngang.

Phút 72, một thoáng mất cảnh giác của hàng phòng ngự chủ nhà đã để hậu vệ Jose Enrique thoát xuống bên cánh trái rồi chuyền bóng ngược lên cho Andy Carroll đá nối mở tỷ số cho Liverpool. Mười phút sau, hy vọng kiếm điểm của Everton bị dập tắt khi Suarez tận dụng pha phá bóng bất cẩn của trung vệ Distin để lập công đem về chiến thắng 2-0 cho đội khách.

Kết quả các trận đấu khác: Aston Villa - Wigan (2-0), Blackburn - Man.City (0-4), M.U - Norwich (2-0), Sunderland - West Brom (2-2), Wolverhampton - Newcastle (1-2).

T.NG