Liverpool gục ngã trên sân nhà

Dù được chơi trên sân nhà Anfield nhưng Liverpool đã thất thủ trước Aston Villa 1-3. Đây cũng là trận thứ 6 trong 9 trận sân nhà mùa này, “Đoàn quân đỏ” không biết thắng.

Ở vòng trước, Liverpool mới thắng West Ham 3-2 dù không có trung phong số 1 Luis Suarez. Nhưng trận này, Suarez trở lại và Villa cũng không phải là đội đang có phong độ tốt, chưa kể việc tung vào sân đội hình có độ tuổi trung bình mới 23 tuổi và 309 ngày (trẻ nhất giải Ngoại hạng Anh ở thời điểm hiện tại). Thế nhưng, thật sốc khi Villa sau hiệp 1 đã dẫn trước Liverpool đến 2-0 nhờ hai bàn thắng của Benteke (phút 29) và Weimann (40’). Đầu hiệp 2, Benteke ghi bàn thứ 2 trong trận đưa tỷ số lên 3-0. Gần 45.000 CĐV Liverpool chết lặng trước kết cục này.



Liverpool (trái) thua trận thứ 6 trên sân nhà - Ảnh: AFP

Bên ngoài sân, có lẽ HLV Rodgers cũng chẳng hiểu vì sao đội nhà bị dẫn với cách biệt xa đến như vậy. Mọi nỗ lực của Liverpool chỉ là bàn gỡ an ủi do cựu binh Steven Gerrard ghi rút ngắn tỷ số 1-3 ở phút 87. Sau trận đấu, HLV Rodgers giải thích: “Trước trận, tinh thần và động lực của chúng tôi rất cao. Nhưng không hiểu sao khi vào trận các cầu thủ lại thi đấu căng cứng và có phần sợ hãi. Thật là một ngày tồi tệ và đầy thất vọng”. Cũng theo HLV Rodgers, trận thua của Liverpool một phần là do những đường chuyền cuối cùng tạo cơ hội quá kém. Con số thống kê cho thấy Liverpool sở hữu đến 72% thời gian cầm bóng, tạo 29 pha tấn công nhưng chỉ có 8 cú sút. Villa cho thấy sự hiệu quả của mình với chỉ 11 cơ hội, nhưng có 6 cú sút và ghi được 3 bàn.

Một lý do khác là sự trở lại của Suarez khiến lối chơi trên hàng công bị rối vì những cầu thủ khác như Joe Allen, Sterling hay Shelvey phải chuyền bóng về hướng ngôi sao người Uruguay này nên dễ dàng bị hàng thủ Villa bắt bài.

Sau trận thua trên, Liverpool trở thành một trong những đội đá sân nhà kém nhất kể từ đầu mùa với 3 hòa và 3 thua trong 9 trận đã đấu, rớt ra khỏi tốp 10 và quay trở lại vị trí thứ 12 quen thuộc, thậm chí thua đội đầu bảng M.U tới 20 điểm. Xem như cơ hội tranh ngôi cao chắc chắn không còn, thậm chí một chỗ ở tốp 5 cũng không dễ dàng.

Ở diễn biến khác, 3 giờ sáng mai, Arsenal ra sân thi đấu trận muộn nhất gặp Reading trên sân khách Madejski. Đây cũng là nơi từng chứng kiến cuộc lội ngược dòng không tưởng của “Pháo thủ” hồi cuối tháng 10 tại vòng 4 Cúp liên đoàn (Capital One Cup). Khi đó, Arsenal bất ngờ bị dẫn đến 4-0 chỉ sau 37 phút thi đấu, nhưng đã kịp lật ngược thế cờ ngoạn mục thắng lại 7-5 nhờ công lớn của Walcott. Tỷ lệ cược: Arsenal chấp nửa, một, thắng 9 (được truyền hình trực tiếp trên K+, HTVC Thể Thao, SCTV15, Bóng đá TV).

Tottenham trở lại top 4 Với trận thắng Swansea 1-0 trên sân nhà White Hart Lane tối qua (bàn thắng duy nhất do hậu vệ J.Vertonghen ghi phút 75), Tottenham của HLV Villas-Boas đã trở lại top 4 khi bằng 29 điểm với Chelsea và chỉ đứng sau 2 đội thành Manchester. Việc sử dụng cặp trung phong Adebayor, Defoe từ đầu trận, cùng hàng tiền vệ chơi kín kẽ là Lennon, Sandro, Dembele, Dempsey đã giúp Tottenham chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận khi tạo đến 28 cơ hội. G.Lao

Giang Lao

