Liverpool ngàn cân treo sợi tóc

Tập đoàn New Englands Sports Ventures không loại trừ khả năng rút lui khỏi vụ tiếp quản Liverpool nếu CLB lâm vào tình trạng phá sản.

Tình trạng mơ hồ về án phạt trừ 9 điểm nếu Liverpool lâm vào phá sản đã được xóa bỏ sau khi chủ tịch Martin Broughton xác nhận đây là một nguy cơ có thật. Broughton phát biểu trên Telegraph: “Nó có thể xảy đến. Đó là tất cả lý do khiến chúng tôi quyết định bán gấp CLB vào tối thứ Ba. Phá sản là một khả năng chắc chắn nếu chúng tôi không thể bán CLB”.

Kịch bản cho việc Liverpool phá sản là 2 chủ sở hữu người Mỹ Tom Hicks và George Gillett ngăn chặn thành công việc tập đoàn New Englands Sports Ventures (NESV) tiếp quản CLB trong phiên tòa vào thứ Ba tuần tới. Nếu vô hiệu hóa quyết định bán Liverpool do ban lãnh đạo độc lập đứng đầu là Broughton đưa ra và giữ lại được CLB, dựa vào tình trạng tài chính hiện nay, Hicks và Gillett chắc chắn không có đủ khả năng hoàn thành nghĩa vụ trả món nợ 280 triệu bảng cho Ngân hàng Hoàng gia Scotland (RBS) trước hạn chót 15.10. Do vậy, RBS sẽ đưa đội bóng này vào diện bảo hộ phá sản với tư cách chủ nợ, làm phát sinh án phạt trừ 9 điểm, khả năng gần như đã được xác quyết sau nhiều tranh cãi.

Trước đây, người ta tin rằng Liverpool sẽ không bị trừ 9 điểm nếu công ty chủ quản Kop Holdings phá sản dựa vào trường hợp của West Ham khi tập đoàn mẹ ở Iceland phá sản vào năm 2009. Tuy nhiên, West Ham thoát nạn vì CLB này chỉ là một trong nhiều hạng mục đầu tư của tập đoàn bị phá sản trong khi Liverpool là tài sản duy nhất của Kop Holdings. Trường hợp của “The Reds” tương tự với Southampton, đội bóng bị trừ 10 điểm ở Championship mùa giải trước khi công ty quản lý Southampton Leisure Holdings vỡ nợ.

Tờ Guardian hôm qua còn khiến các CĐV thêm thấp thỏm lo âu khi nhận định NESV sẽ cân nhắc khả năng rút lui khỏi vụ tiếp quản nếu Liverpool phá sản. Các thành viên ban lãnh đạo của NESV đã nhận được sự phê chuẩn của Premier League trong vụ tiếp quản vốn phụ thuộc vào kết quả phiên tòa vào tuần tới. Việc phá sản không chỉ làm giảm giá trị Liverpool mà như đã đề cập trên, còn khiến CLB bị trừ 9 điểm, đồng nghĩa với khả năng góp mặt ở các giải đấu châu Âu mùa tới trở nên nhỏ nhoi. Đó là chưa nói đến hình ảnh CLB giàu truyền thống nhất nước Anh sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng thế nên Broughton đã mô tả viễn cảnh này là “một thảm họa”. Trước đây, ban lãnh đạo Liverpool cũng như người hâm mộ tự tin rằng dù Liverpool có phá sản, NESV vẫn tiếp tục mua lại CLB từ người quản lý (nhân vật được tòa án chỉ định kiểm soát và điều hành CLB trong tiến trình bảo hộ phá sản).

Một viễn cảnh u ám khác cho Liverpool là ngay cả trường hợp tòa án tuyên bố ban lãnh đạo Liverpool đã bán CLB một cách hợp luật, điều Hicks và Gillett cực lực bác bỏ, bộ đôi người Mỹ vẫn có quyền kháng cáo. Nếu họ kháng cáo, khó có khả năng mọi chuyện sẽ được dàn xếp trong vòng 3 ngày từ thứ Ba đến thứ Sáu, thời điểm Liverpool phải hoàn nợ cho RBS. Do vậy, điều sống còn với CLB là Broughton phải có được một phán quyết dứt khoát tại tòa án. Theo báo chí Anh, thứ Ba tới là một trong những thời điểm quan trọng nhất trong lịch sử CLB. Các CĐV của ”Lữ đoàn Đỏ” đã chuẩn bị tuần hành về London thứ Ba tới để chứng kiến Tòa án tối cao phân xử vụ kiện vốn chưa từng có tiền lệ.

Sơn Duân