Liverpool sẽ bổ nhiệm Klopp làm HLV vào cuối tuần này

Những điều chưa biết về HLV Jurgen Klopp: 1. Klopp sinh ra ở Stuttgart (Đức) vào ngày 16.6.1967, tên đệm của ông là Norbert 2. Trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình, Klopp chỉ thi đấu cho 1 đội bóng duy nhất là Mainz. Trong hơn 300 trận thi đấu, ông khởi đầu ở vị trí tiền đạo nhưng sau đó chuyển xuống chơi ở vị trí trung vệ. 3. Sau đó Klopp trở thành HLV của Mainz và đưa đội lên thi đấu ở Bundesliga lần đầu tiên trong lịch sử. 4. Klopp có 7 năm dẫn dắt Mainz và có khoảng thời gian tương tự gắn bó với Dortmund. Ông có 6 danh hiệu cùng Dortmund (2 chức vô địch Bundesliga, 1 Cúp Quốc gia và 3 Siêu Cúp Đức). 5. Klopp là một nhân vật ưa thích của ngành tiếp thị tại Đức. Ông đại diện cho nhiều nhãn hàng từ quần áo đến xe hơi. Hãng xe hơi Opel từng tiết lộ rằng việc mời Klopp làm đại sứ đã giúp hãng này thoát khỏi tình cảnh khó khăn khi doanh số của mẫu xe Insignia tăng 35% vào năm 2014. 6. Diễn viên hài nổi tiếng tại Đức là Matze Knop từng cho ra mắt 2 bài hát ca ngợi HLV Klopp là "I Wanna Be Like Jurgen Klopp" và "Kloppo You Rockstar".