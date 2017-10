Liverpool thua sít sao, HLV Klopp gửi cảnh báo tới Villarreal

Sau khi Liverpool nhận thất bại đau đớn 0-1 trước Villarreal, HLV Jurgen Klopp vẫn tự tin khi cho rằng, đội bóng của ông sẽ lật ngược thế cờ trong trận lượt về tại Anfield.

Trong trận bán kết Europa League vào rạng sáng nay 29.4 (giờ VN), Liverpool đã vấp phải đối thủ khó chơi là Villarreal. Hai đội bóng giằng co quyết liệt và bàn thắng duy nhất của trận đấu diễn ra vào phút bù giờ dành cho Villarreal.

Dĩ nhiên người hâm mộ thất vọng vì Liverpool vừa chiến thắng huy hoàng trước Dortmund. Việc bị "Tàu ngầm vàng" chiếm ưu thế trong trận lượt đi là điều khó chấp nhận.

Do vậy, HLV Klopp đã lên tiếng trấn an tinh thần “người nhà” và cảnh báo đến đối thủ đang hả hê với chiến thắng. “Đây không phải là thời điểm để tức giận. Thành thật mà nói, tôi muốn nói lời xin lỗi tới tất cả mọi người hâm mộ.

Nhưng kết quả này không phải là kết thúc. Villarreal phải đến Anfield và chúng tôi đã sẵn sàng. Với ưu thế có được ở Anfield chúng tôi có thể làm được mọi thứ, nhưng xin đừng so sánh với trận Dortmund”.

Vốn dĩ, Liverpool là đội có thành tích rất tốt khi thi đấu tại Anfield. Ở Premier League, đoàn quân của Klopp đứng thứ 2 sau Manchester United về thành tích giữ sạch lưới tại sân nhà. Người hâm mộ Liverpool nổi tiếng với việc giỏi tạo nên một bầu không khí cuồng nhiệt trên sân và điều đó có thể làm bất kỳ đội bóng tốt nào cũng phải “hồn xiêu phách tán”.

Sau thất bại trước Villarreal, Klopp không chỉ trấn an tất cả mọi người mà còn dành nhiều lời khen cho đoàn quân của mình: “Tôi hài lòng với màn trình diễn, rất nhiều cầu thủ đã làm tốt nhiệm vụ. Villarreal là một đội bóng tốt nhưng Liverpool là đội bóng tốt hơn”. Klopp vẫn tự tin như thường thấy, thậm chí ông còn cười sảng khoái trong buổi họp báo dù đội bóng vừa có một kết quả thua.

Chính sự tự tin của Klopp buộc HLV Marcelino Garcia Toral phải dè chừng. Càng có thêm lý do để nhà cầm quân của Villarreal lo lắng ở trận lượt về khi ông cho rằng, đội nhà thắng Liverpool là nhờ may mắn. “Chúng tôi đã may mắn khi có bàn thắng vào những phút cuối cùng. Đó là một kết quả không công bằng và chúng tôi không thể đánh bại được Liverpool chỉ bằng may mắn”.

Nhưng dù sao, Villarreal cũng có hơn Liverpool một lợi thế. Điều này buộc đoàn quân của Klopp phải làm tốt hơn nữa ở trận lượt về sẽ diễn ra vào tuần sau.

Phương Nguyên