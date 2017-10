Liverpool và Sevilla bị UEFA ‘sờ gáy’

Ít phút trước khi trận chung kết Europa League diễn ra, 20-30 người hâm mộ của cả hai đội đã đánh nhau gây náo loạn một góc khán đài. Dù lực lượng an ninh đã vào cuộc nhưng những người quá khích vẫn không chịu dừng lại. Mất một lúc lâu, cuộc “tỉ thí võ công” mới được dập tắt.

Dĩ nhiên, màn hỗn chiến trên không qua mắt được UEFA. Liên đoàn bóng đá châu Âu quyết định mở một phiên điều trần và đưa ra mức kỷ luật cho cả hai đội bóng. Có thể, hai đội sẽ nhận mức phạt nặng bởi gần đây, UEFA thường xử rất nghiêm đối với các trường hợp tương tự. Dự kiến, Liên đoàn bóng đá châu Âu sẽ đưa ra mức kỷ luật cụ thể vào tháng 7.2016 sau khi EURO 2016 kết thúc.

Đây không phải là lần đầu tiên Liverpool bị UEFA xem xét kỷ luật, thậm chí, “The Kop” còn đang trong thời gian điều tra liên quan đến hai vụ với Manchester United và Borussia Dortmund. Ở trận gặp Man Utd tại Europa League, người hâm mộ hai đội lao vào nhau khi trận đấu trôi về những phút cuối. Ghế ngồi ở khán đài phía đông của Old Trafford cũng trở thành vũ khí cho cuộc hỗn chiến. Rất may, lực lượng an ninh đã kịp thời vào cuộc để tránh việc đáng tiếc xảy ra. Sau đó, Liverpool dính cáo buộc để người hâm mộ đốt pháo sáng, ném đồ vật xuống sân và xúc phạm đối thủ.

Trong trận tứ kết lượt về Europa League với Dortmund trên sân nhà Anfield, “The Kop” một lần nữa bị UEFA 'sờ gáy' khi người hâm mộ ngang nhiên đốt pháo sáng và ném pháo xuống sân. Người hâm mộ Liverpool nổi tiếng rất máu lửa và cuồng nhiệt. Đó có thể là nguyên nhân dẫn đến nhiều hành động quá khích từ những người hâm mộ của Liverpool.

