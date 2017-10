Lộ diện sao M.U đầu tiên bênh vực Van Gaal

“Ông ấy đã bị đối xử không công bằng”, hậu vệ sinh năm 1990 chia sẻ với tờ De Telegraaf. Blind đã không thể giữ được bình tĩnh trước thông tin sa thải HLV chỉ 2 ngày sau khi Man Utd giành chức vô địch Cúp FA. Hậu vệ người Hà Lan không tin rằng, nhà cầm quân đã đem về danh hiệu duy nhất cho “Quỷ đỏ” trong suốt 3 năm qua lại có thể bị sa thải.

“Công việc huấn luyện tại một CLB như M.U là rất khó khăn, họ luôn phải chịu áp lực. Với trường hợp của Van Gaal, ông ấy đã bị đối xử không công bằng trong suốt 6 tháng qua. Tôi nghĩ, một nhà cầm quân như Van Gaal, người đã đạt được rất nhiều thành tích trong sự nghiệp huấn luyện, xứng đáng được tôn trọng”, Blind chia sẻ.

Blind nói tiếp: “Chúng tôi không phàn nàn điều gì về Van Gaal. Ông chưa bao giờ thôi bảo vệ chúng tôi trước bất kì hoàn cảnh khó khăn nào. Là một cầu thủ, chúng tôi phải tin vào HLV. Sức mạnh của tập thể sẽ giúp chúng tôi chiến thắng. Mùa giải năm nay là một mùa giải thành công với chúng tôi”.

Trước đây, báo chí nước Anh đã đăng tải việc chính cách huấn luyện có phần cứng nhắc của chiến lược gia người Hà Lan đã khiến các cầu thủ cảm thấy bất mãn.

Ngài “Tu-lip thép” thường xuyên chỉ trích cá nhân trước tập thể, các cầu thủ của “Quỷ đỏ” lại không quen với việc bị mắng trước quá nhiều người. Để thay đổi, nhà cầm quân người Hà Lan bắt đầu viết email kiểm điểm cầu thủ sau mỗi trận đấu. Nhưng thay vì đọc và nghiền ngẫm bức thư với chi chít số liệu, phân tích của ông thầy 64 tuổi, các cầu thủ M.U đã làm lơ và không tiến bộ khiến Van Gaal càng thêm “điên tiết”.

Do vậy, báo chí nước Anh cho rằng, số đông cầu thủ ở Old Trafford đã hả hê vui mừng khi Van Gaal đi. Còn riêng Blind, anh là người mà ông thầy 64 tuổi đem về từ Ajax với giá 16 triệu bảng nên mới cảm thấy hối tiếc trước việc mất người để nương tựa tại Old Trafford.

Tuy nhiên, hậu vệ sinh năm 1990 vẫn tin tưởng về việc anh sẽ không nối gót Van Gaal. “Mourinho cũng là một người quản lý đạt được nhiều thành tích. Việc của tôi bây giờ là thể hiện được những gì mà tôi có. Nhưng tôi tin, tôi sẽ được giữ lại, tôi đã thi đấu 57 trận cho M.U mùa này”.

Không chỉ riêng Blind mà cả Memphis Depay cũng tin rằng anh sẽ an toàn tại M.U khi Mourinho đến. Dù đã bị Van Gaal gạt khỏi đội hình trong trận chung kết Cúp FA nhưng tiền vệ cánh 22 tuổi vẫn không mấy lo lắng. “Tôi đang cảm thấy hạnh phúc ở đây và HLV mới sẽ thấy được điều đó. Dĩ nhiên, tôi phải thể hiện tốt nếu không muốn bị ngồi trên ghế dự bị trong thời gian tới”.

Phương Nguyên